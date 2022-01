Quer economizar nos remédios? Pergunte-me como

Os usuários da Medipreço, startup parceira no cuidado à saúde e bem-estar, economizaram R$ 577.697,93 na compra de remédios em 2021, o que corresponde a um desconto médio de 48% por transação. A startup permite que colaboradores de empresas comprem medicamentos e produtos de saúde com até 90% de desconto em relação ao varejo tradicional.

Os itens mais vendidos pelo aplicativo neste ano foram Dipirona, Citrato de Sildenafila e Rosuvastatina Calcica — que tiveram respectivamente variação de preços de 94%, 95% e 78%. Já os remédios que tiveram mais desconto no aplicativo foram: Frutaxx (com 99%), Cimegripe (com 98%) e Dipirona (98%). Relatório recente do Banco Mundial e da Organização Mundial de Saúde aponta que 800 milhões de pessoas no mundo gastam cerca de 10% do que ganham com saúde e quase cem milhões são obrigadas a viver com menos de US$ 1,90 por dia por conta desses custos.

“A crise econômica causada pela pandemia trouxe vários impactos negativos para a população. Muitas pessoas perderam sua renda ou tiveram redução no salário. Além disso, os preços de itens da cesta básica e gasolina estão cada vez mais altos. Por isso, ficamos contentes em saber que contribuímos um pouco para aliviar o bolso dos brasileiros”, declara Alexandre Máximo, CEO da Medipreço.

Além dos descontos, o empreendedor ressalta que os usuários da Medipreço podem programar compras e ter o controle do consumo de medicamentos crônicos ou de uso contínuo, evitando atrasos e garantindo a eficácia do tratamento. As entregas são feitas por delivery, em um endereço indicado pelo usuário ou em um smart locker — localizado dentro da empresa e sem taxa de entrega. Em contrapartida, a healthtech oferece um trabalho consultivo às áreas de Saúde e Recursos Humanos das companhias, já que todos os dados anonimizados dessa jornada são apresentados em uma plataforma, com diagnósticos precisos sobre a saúde dos colaboradores.

“Dessa forma, os profissionais conseguem ter um prognóstico e trabalhar com ações para prevenção de doenças e acompanhamento de pacientes crônicos. O fácil acesso ao tratamento, monitoramento e educação, torna os benefícios de saúde mais assertivos, o que ajuda a compreender e apontar tendências da saúde corporativa. Tudo isso é feito respeitando todas as regras da LGPD e garantindo a privacidade e sigilo dos colaboradores”, diz Máximo.

Atualmente, no campo corporativo, a Medipreço conta com clientes espalhados pelo Brasil inteiro, como Hypera Pharma, Unimed Goiânia, Danone, Companhia de Distribuição Araguaia (CDA), Alice, BRZ Corretora de Seguros, Leroy Merlin e Record TV/DF.

