Que tal morar em um home resort? Como funciona novo empreendimento de meio bilhão de reais no RJ

Quem não quer ter o prazer de passar 30 dias de férias num resort de luxo? Uma experiência incrível… mas já pensou em viver em um?

É assim que funciona um home resort. Mais do que um condomínio de luxo, o conceito oferece uma experiência de vida nos mais altos padrões.

Apostando na ideia, a Tegra Incorporadora acaba de lançar o Gaea, home resort localizado na Barra da Tijuca, bairro que tem o 4° metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro e uma das regiões mais prestigiadas da capital fluminense.

O Valor Geral de Vendas (VGV) da construção, que terá 24 mil metros quadrados, é de R$ 582 milhões .

Para a incorporadora imobiliária, que fechou 2023 com lucro bruto de R$ 60 milhões, a meta é a exclusividade de experiências diferenciadas.

“Investir no alto padrão é um desafio constante, pois buscamos oferecer empreendimentos com alma que entreguem uma experiência única de morar”, diz Felipe Shalders, gerente geral de novos negócios da Tegra Incorporadora no Rio de Janeiro.

O estande de vendas do O Gaea Home Resort fica na Rua Evandro Lins e Silva, 335, na Barra da Tijuca, já está aberto à visitação. A construção está com a conclusão prevista para 2027.

Luxo diário em uma vida de férias

Os futuros moradores do Gaea poderão desfrutar de um eterno clima de férias em meio a um pedaço da natureza em plena cidade grande e a menos de 15 minutos a pé da praia.

O home resort de seis edifícios de seis andares terá 176 unidades divididas em:

Apartamentos de 3 suítes, com 125m²

Apartamentos de 4 suítes, com 170m²

Gardens e coberturas, com 163m² a 365m².

Principais destaques do resort

Os destaques da ampla área de convivência vão para:

Pool party house , espaço de 420m² com pisci na, que pode ser alugado

Sala de convivência com direito a sessão de cinema.

O Gaea também terá lounge, sala exclusiva de massagem, hidromassagem, piscina infantil, quadras recreativas com e sem areia e praça pet.

“Conectado ao estilo de vida carioca, o Gaea é um empreendimento que se destaca nesta região, por ser um projeto home resort, ou seja, não é preciso sair do condomínio para usufruir de uma área de lazer completa e que reúne as principais tendências de lazer do mercado”, completa Felipe.

Empreendimento sustentável

Certificada como empreendedor AQUA, o empreendimento oferece tomadas para carros e bikes elétricas, iluminação em LED, bacias sanitárias com duplo acionamento e torneiras com arejador para controle de vazão de água.

