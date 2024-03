Que propósitos guiam a mulher presidente de associação que representa setor dominado por homens?

Cristiane Foja sabe que os melhores vinhos são aqueles que passam mais tempo maturando, apurando o sabor e transformando sua composição.

Há cinco anos na presidência da Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE, a executiva tem reproduzido este processo nas operações da empresa, guiando seu trabalho por meio de ações transformadoras.

A responsabilidade dela é grande. A ABRABE é a única entidade brasileira que representa exclusivamente o setor de bebidas alcoólicas em todas as suas categorias.

São 36 empresas associadas.

Elas correspondem a 29% do volume de bebidas alcoólicas no país.

Juntas, representam 66% das exportações e 38% do volume importado.

O que ela pensa sendo um dos principais nomes entre as lideranças femininas no país? Como ela chegou a esta posição? Como ela promove a transformação que a motiva nesses 25 anos de profissão?

Para encerrar nossa cobertura do mês das mulheres, entrevistamos a executiva buscando insights para todas as profissionais que também compartilham posições de liderança.

Como você chegou à liderança de uma associação que reúne os principais players do setor de bebidas alcóolicas?

Cristiane Foja: sou advogada de formação, mas comecei minha carreira profissional no setor de tecnologia da informação na IBM. Desde esse tempo, sempre busquei enxergar as coisas por perspectivas diferentes, ter a coragem de apontar o que ainda não foi observado. Foi assim que ganhei meu primeiro prêmio – um jantar de 100 reais, (risos), quando ainda era estagiária.

Foi a primeira lição que aprendi com os meus líderes: que a inovação é algo valioso para as corporações. Na ABRABE, melhoramos nossa comunicação com a sociedade. Somos um centro de encontro e conexão. Ainda não chegamos onde queremos, mas estamos trabalhando para isso.

Nestes cinco anos na presidência da ABRABE, quais foram os principais avanços da indústria?

Cristiane Foja: além de ter avançado em nossa comunicação com o público, também tivemos grandes conquistas em temas como combate ao mercado ilegal, conscientização pelo consumo responsável e no fortalecimento da logística reversa das embalagens de vidro pós-consumo.

Além disso, ampliamos nossa atuação pelos interesses setoriais de fabricantes e importadores de bebidas do Brasil. Esses avanços são reflexo do nosso compromisso tanto com os consumidores quanto com o setor como um todo.

Como sua trajetória, passando por diferentes áreas, impactou na forma de comandar a entidade?

Cristiane Foja: diversidade é a resposta. A ABRABE é uma entidade com as quatro categorias de bebidas alcoólicas, distribuídas entre pequenas, médias empresas e multinacionais, na proporção de 30%, 30% e 39%, respectivamente, empresas centenárias convivendo com outras fundadas nos últimos três anos. Ou seja, precisavam de um olhar fluído, transitando entre diferentes conceitos, sem apego a um formato de atuação.

Gosto sempre de trazer o que aprendi nos outros setores para o dia a dia da ABRABE. Uma das características dos profissionais modernos é a interdisciplinaridade, então, aprender com pessoas de indústrias diferentes me fez uma gestora atenta ao improvável, com uma visão abrangente dos problemas e desafios.

Consequentemente, isso me ajudou na velocidade de atuação, porque o que mais nos leva ao desperdício de tempo na gestão é a não aceitação da mudança, do ajuste de rota, um novo caminho dentro do mesmo propósito.

Como você gostaria de ser lembrada por sua atuação na ABRABE?

Cristiane Foja: pela transformação na atitude em prol da coletividade. Atitude geralmente é um hábito e nunca é fácil mudar um hábito, ainda mais um hábito coletivo. Isso requer coragem e resistência.

Fico feliz em ver como nossas pautas setoriais em comum têm avançado e transcendem até mesmo a ABRABE, com projetos multientidades. Além disso, os nossos avanços no combate ao mercado ilegal de bebidas alcoólicas, nossas campanhas por um consumo mais responsável e nossos esforços por um mundo mais sustentável, por meio do Glass Is Good, refletem nosso compromisso com as gerações futuras.

Talvez essa tenha sido a árvore que plantei.

