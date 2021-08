Que caminhos seguir para alcançar a maturidade digital?

Por Adriana Viali*

A Oi Soluções, provedora e integradora de soluções digitais para o mercado corporativo da Oi, lançou o Inexti, um indicador de excelência em tecnologia e inovação como resultado de um estudo com 200 empresas brasileiras de médio e grande porte de diversos segmentos em todo o país. Desenvolvido pela IDC, referência mundial em consultoria no setor de tecnologia, a pesquisa trouxe um panorama preciso sobre a realidade das empresas em seus processos de digitalização, em que apesar de as organizações demonstrarem preocupação com a segurança da informação, os investimentos ainda não são suficientes, sendo este o pilar em que o índice médio foi o mais baixo, totalizando 40.1 pontos numa escala de 0 a 100. O estudo apontou ainda que apenas 36% das empresas têm todo o seu ambiente de segurança monitorado e que 18% não têm qualquer tipo de monitoramento.

É inquestionável o papel da tecnologia na transformação das empresas e seu impacto na otimização de processos, segurança e sustentabilidade dos negócios. E para falar destes benefícios é essencial medi-los, quantificá-los. Afinal, a transformação digital não deve ser vista como um fim em si mesma, mas antes de tudo como uma trajetória a ser percorrida pelas empresas para alcançar a maturidade tecnológica. Conhecer e refletir sobre o estágio das organizações nesta jornada é importante justamente para sabermos quais caminhos seguir.

O percurso rumo à excelência tecnológica é complexo, longo e precisa levar em conta as particularidades de cada negócio. No entanto, a aceleração da digitalização observada nos últimos tempos em virtude da pandemia trouxe à tona alguns desafios em comum para empresas das mais diferentes verticais e tamanhos. A segurança cibernética se tornou um tema central na agenda das organizações como consequência de ataques virtuais cada vez mais frequentes e sofisticados, gerando uma associação direta entre risco de segurança da informação e risco corporativo. Recentemente, fomos surpreendidos com a notícia de que uma empresa brasileira, uma das maiores do ramo alimentício no mundo, foi vítima de hackers e teve um prejuízo de 11 milhões de dólares.

Outro grande desafio na jornada da transformação digital é a modernização da infraestrutura de TI e a consolidação das empresas no ambiente cloud, o que na verdade já não é mais apenas uma opção, e sim, uma necessidade ao considerarmos a complexidade e o volume de dados com os quais as organizações precisam lidar hoje em dia.

No que se refere à modernização da infraestrutura, observamos que a jornada para cloud vem avançando e que 35% das empresas já combinam recursos de TI tradicionais com algum tipo de cloud, seja pública, privada ou ambas, e apenas 3% utilizam apenas nuvem, seja pública ou privada. O terceiro e último pilar, sobre os serviços de TI aplicados ao negócio, mostra que 55% dos entrevistados já correlacionam adoção de tecnologia e potencialização dos resultados, provando que a tecnologia da informação vem se firmando como grande impulsionadora dos negócios. As conclusões do estudo servem de referência para o mercado e agora empresas de qualquer porte ou segmento podem preencher a pesquisa no site da Oi Soluções, avaliar seus índices e obter recomendações exclusivas da IDC.

A maturidade digital é um processo dinâmico. As empresas podem avançar ou retroceder de acordo com suas decisões e investimentos em tecnologia ao longo do tempo. Por isso, um indicador como o INEXTI, atualizado de forma recorrente, é uma bússola fundamental para acertarmos a rota e contribuirmos para a evolução e sustentabilidade dos negócios das empresas brasileiras.

*Adriana Viali é Head Oi Soluções

