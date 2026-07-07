Quase todo o crédito do agro vai para a expansão de terras, aponta estudo

Agronegócio utiliza crédito para compra de terras (Fotokostic/Shutterstock)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 7 de julho de 2026 às 07h00.
Segundo o levantamento interno da corretora Friggi & Secco, o agro brasileiro usa praticamente todo o crédito na aquisição de mais terras. Foram entrevistados 29 pecuaristas e 75 agricultores. 92,8% deles concordam com essa realidade.
“Existe uma leitura equivocada de que o crédito no agro está sempre associado a custeio, compra de sementes, plantio ou maquinário. Isso existe, claro, mas o que vemos na prática é um produtor que já sabe produzir, que já domina a operação e que busca ampliar escala”, analisa Alberto Ferreira Friggi, CEO da corretora.
O resultado pode ser observado nos dados mais recentes do agronegócio:
“Quando 92,8% das operações estão ligadas à expansão de terras, o mercado está dizendo que o crédito virou uma estratégia de crescimento, não apenas de sobrevivência”, detalha Alberto.
Segundo ele, mesmo em ciclos de margem mais apertada, os produtores mais estruturados continuam olhando para a terra como ativo produtivo, reserva de valor e forma de capturar ganhos futuros em um setor que segue batendo recordes de produção e exportação.
“Nos últimos anos, a tecnologia elevou muito a produtividade no campo, mas a expansão de terras continua sendo uma das formas mais claras de aumentar capacidade, diversificar risco e preparar a operação para ciclos maiores”, conclui.