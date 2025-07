Qual o papel do varejo na preservação ambiental? Presidente de grupo varejista responde

Responsável por cerca de 10% do PIB brasileiro, o varejo é um setor que carrega também a responsabilidade de introduzir ações de impacto ambiental significativas.

Para entender como empresas do setor podem se organizar para cumprir com uma agenda ESG efetiva, convidamos Beto Pereira para responder a perguntas sobre sustentabilidade e operação.

Beto é presidente do Grupo Pereira, sétimo maior grupo varejista do Brasil. Confira a entrevista:

Como o senhor avalia o papel do varejo na agenda ambiental e social do Brasil?

O varejo tem papel fundamental como agente de mudança social e ambiental, pois o setor representa uma ponte entre produtores, fornecedores e consumidores. Desta forma, ele influencia hábitos que exercem grande impacto no país. Na área ambiental, a gestão de resíduos e a eficiência energética podem trazer resultados incríveis, assim como na área social, através da geração de empregos, política de diversidade e inclusão, apoio à comunidade e até na relação transparente e de respeito com o consumidor.

Utilizando o Grupo Pereira como exemplo, quais são os resultados mais notáveis do investimento em ações ESG?

As ações de ESG no Grupo Pereira remetem ao nosso propósito, que fala em “transformar as pessoas e o ambiente ao nosso redor”. Na área social, atuamos não apenas na geração de empregos (hoje somos 22.000 colaboradores), mas no desenvolvimento dessas pessoas e também trabalhamos para que nosso quadro reflita a diversidade do nosso país.

Do ponto de vista de inclusão social, por exemplo, empregamos mais de 4.000 colaboradores com mais de 50 anos (18% do quadro). Temos ainda mais de 1300 imigrantes e refugiados empregados, além de programas de contratação de egressos do sistema prisional, como o Reeducandos, um programa que, de fato, tem o potencial de mudar a vida das pessoas. Mais de 500 já passaram pelas nossas lojas e temos duas centrais de manutenção dos nossos carrinhos de compra dentro dos presídios da Gameleira (MS) e da Papuda (DF).

Na área ambiental, temos 97% das lojas abastecidas com energia limpa, trabalhamos com projetos de eficiência energética e na criação de indicadores.

Quais são os indicadores e métricas mais adequados para avaliar a efetividade de projetos ESG? Como o Grupo Pereira os utiliza?

Para avançarmos na agenda ESG temos indicadores, metas alinhadas e acompanhamos ambos de perto. E, sempre que identificamos uma necessidade, fazemos eventuais mudanças de rota.

Em relação à diversidade, por exemplo, temos metas de mulheres em cargos de liderança e cumprimos uma agenda interna de desenvolvimento com treinamentos exclusivos para atingirmos a meta proposta. O mesmo acontece com nosso público 50+, com quem temos ações de contratação exclusiva e trilhas específicas de treinamentos. Por isso, não só atingimos nosso objetivo como fomos certificados, pela segunda vez, com o selo Age Friendly (do Age Friendly Institute).

Esses indicadores, que são compartilhados internamente com a liderança para garantir o alinhamento, nos permitem a comprovação da efetividade das iniciativas e a identificação de oportunidades de melhoria e expansão, que estão sempre alinhadas às metas estabelecidas no plano ESG da companhia.

O programa Batismo Verde já distribuiu 100 mil mudas a colaboradores. Qual é o impacto que o Grupo Pereira espera alcançar com a ação?

Todo colaborador que entra na empresa recebe uma muda de árvore, dentro de um programa que chamamos de Batismo Verde. Ele é um símbolo de compromisso e cuidado, e uma ação muito valorizada!

Temos diversos registros de árvores já grandes e, eventualmente, fazemos mutirões para plantio coletivo em parceria com as secretarias de meio ambiente das cidades onde estamos.

Nosso objetivo é dar luz ao tema da preservação do meio ambiente e reforçar que todos temos responsabilidade sobre isso. No caso da muda, aproveitamos também para conectar nosso time e nossa empresa a um propósito maior.

Com resultados como a compostagem de 750 toneladas de resíduos orgânicos e a doação de 2.700 toneladas de alimentos, como essas iniciativas refletem os pilares ESG do Grupo Pereira? Há planos para escalar ou diversificar esses projetos?

Nós também ajudamos a destinar corretamente 11 mil litros de óleo de cozinha, 122 mil lâmpadas, 80 toneladas de têxteis e mais de 6 toneladas de tampinhas plásticas. Além disso, buscamos reduzir o descarte de produtos orgânicos e focamos em reaproveitamento.

Fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que os produtos bons sejam consumidos de fato e para que os que estão inadequados sigam para a compostagem. E para que isso ocorra temos diversas iniciativas, que ultrapassam as que já fazemos em nossos refeitórios.

Fomos reconhecidos, por exemplo, como uma das 20 empresas mais engajadas do Brasil na luta contra o desperdício de alimentos através da parceria que temos com a startup Food To Save. E por meio do Mesa Brasil (SESC), já doamos cerca de 3.000 toneladas de alimentos!

Com ações como estas, demonstramos, na prática, o compromisso com os três pilares da agenda ESG: ambiental, social e de governança. Elas reduzem o impacto ambiental dos resíduos gerados e ajudam a combater o desperdício e a fome, já que os alimentos em bom estado vão para instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade. Internamente, essas práticas fortalecem a cultura de responsabilidade e engajamento entre os colaboradores, além de gerarem valor para as comunidades onde atuamos e para nossa marca. Vale lembrar que planejamos continuar escalando essas iniciativas, por meio de programas internos e de novas

