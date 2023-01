Qual é o melhor período do ano para troca de contador?

Por Davi Gonçalves*

Embora seja do conhecimento de todos – que para uma empresa prosperar é necessário o bom funcionamento de sua contabilidade, ainda encontramos empreendimentos fechando suas portas por falta de direção contábil. Ao observar a situação de perto, percebemos que grande parte desses negócios não prosperam por falta de uma leitura assertiva do relatório enviado pelo contador – talvez, pela linguagem mais técnica. Além disso, há o fator “não-planejamento”, que pode resultar na escolha de um regime tributário mais custoso e pouco flexível.

Por isso, sempre bato na tecla: avalie e acompanhe a gestão contábil da sua empresa. Como estão seus índices? Qual o tempo de vida do seu caixa? Questões como estas indicaram se você está na direção certa. Para empreendedores que pensam em trocar de serviço contábil e reorganizar as contas, agora, entre dezembro e janeiro, é a melhor época para esta tomada de decisão - visto que o regime tributário só pode ser alterado até o fim do primeiro mês do ano.

Claro que este processo requer um planejamento prévio; primeiro para optar pela melhor conduta de transição, além de resgatar todas as informações compiladas nos últimos 12 meses pelo antigo contador. Neste sentido, a virada do ano facilita a tramitação de dados. Mas para ter uma gestão administrativa eficaz não basta trocar de contador, se o processo seguir com envio de relatórios e gráficos que você não sabe interpretar. É preciso revolucionar.

Como forma de combater a burocracia e auxiliar o empreendedor em sua estratégia, surge a contabilidade consultiva, em forma de pacote por assinatura. O contador consultivo é mais do que um profissional que cumpre obrigações contábeis rotineiras. Trata-se de um parceiro estratégico que auxilia no crescimento da empresa.

A contabilidade consultiva nasceu para mostrar que o contador pode fazer mais do que a parte burocrática, mais do que só o operacional. É de fato um parceiro dos negócios. Além de ler os números para o empreendedor, este profissional orienta financeiramente e estrategicamente o empresário.

Esse tipo de serviço auxilia na desmistificação das contas frente às obrigações tributárias. Ou seja, é uma aliada dos negócios. A ideia da contabilidade consultiva é lapidar esses dados, facilitando a leitura dos gráficos, indicadores e balancetes. A diferença entre os modelos tradicional, digital e consultivo é a forma de olhar para essas informações. O primeiro e o segundo olham o caixa, saldo bancário e como o dinheiro foi movimentado; este realmente é o principal patrimônio de uma empresa. No entanto, existem outros pontos a serem acompanhados de perto. O profissional consultivo consegue ver todos os processos e sintetizá-los, otimizando a gestão.

Por fim, a inteligência de dados combinada a prestação de serviço de profissionais contábeis qualificados criou um modelo para tomada de decisões assertivas. Para melhor entendimento, apresento um case que minha equipe trabalhou este ano. Após analisar o histórico administrativo de uma empresa que nos procurou, foi sugerido a mudança de enquadramento tributário; uma migração do Simples Nacional para o Lucro Real - sem deixar de cumprir 100% das obrigações com o governo. O resultado dessa mudança foi uma economia de R$ 1 milhão em impostos em 2022. Conseguiu entender a importância de uma gestão contábil eficiente?

*Davi Gonçalves é business architect e especialista contábil da BHub

