Qual é a sua rede social preferida?

Por Érica Abe*

Uma pesquisa do Pew Research Center mostra que as redes sociais mais utilizadas pelos americanos entre janeiro e fevereiro de 2021 são YouTube (81%) e Facebook (69%). E o que isso significa? Que a máxima “vídeos são o novo hit da rede” é mais do que verdadeira.

O conteúdo audiovisual (ainda que com legendas obrigatórias) é capaz de explicar, engajar, entreter e divulgar como nenhum outro. Acrescente a isso o fato de o YouTube ser o segundo buscador mais acessado do mundo já há algum tempo. Ou seja, o comportamento descrito aqui é: quando alguém quer descobrir/entender/saber mais sobre alguma coisa, procura por um vídeo.

Coloque nesse mesmo contexto as mudanças (não tão) recentes do Facebook para privilegiar os vídeos postados nativamente na plataforma (e aqui incluem-se as lives) em detrimento dos links gerados pelo YouTube. Na prática, é parar de gerar tráfego do Facebook para o YouTube. Faz parte de uma grande estratégia de monetização das plataformas. Tudo isso ajuda a explicar a liderança dessas duas plataformas no consumo de conteúdo online.

Outras redes

A pesquisa mostra ainda que 40% dos adultos são adeptos do Instagram e cerca de 30% utilizam o Pinterest e o LinkedIn. Cerca de 25% são usuários de Snapchat, Twitter ou WhatsApp. Outros 21% também consomem conteúdo pelo TikTok. Porém, ao se fazer o recorte para menores de 30 anos, 71% são adeptos do Instagram, 65% do Snapchat e cerca de 30% do TikTok.

Sem dúvida, o consumo de conteúdo dos americanos é um tanto diferente do brasileiro, mas os dados apontam caminhos e influenciam as plataformas que fazem sucesso por aqui também.

*Érica Abe é diretora de estratégia digital da FSB Comunicação

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube