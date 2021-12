Quais são os desafios de empreender no universo dos aplicativos?

Por Rodolfo Ribeiro*

O celular passou a fazer parte do cotidiano das pessoas de maneira intensa e, consequentemente, os aplicativos também, sendo utilizados desde para o entretenimento até no ambiente corporativo. Por isso, trabalhar com aplicativos é algo que passou a ser visto com bons olhos pelos empreendedores, pois este é um mercado com diversas oportunidades.

Empreender por si só já é algo que está presente na vida dos brasileiros. De acordo com o Ministério da Economia, 2020 foi encerrado com cerca de 20 milhões de negócios ativos no país. Além disso, de acordo com a pesquisa Amway Global Entrepreneurship Report (AGER), da Amway, empresa líder mundial no mercado de vendas diretas, divulgada em setembro de 2019, 56% dos brasileiros disseram desejar ser donos do próprio negócio. O índice do Brasil se mostrou maior que a média global, que está em 47%.

E por que não realizar o sonho de empreender apostando todas as fichas no universo dos aplicativos? Esta é a pergunta que passa na cabeça de muitas pessoas. Porém, apesar dos aplicativos trazem inúmeras vantagens como a possibilidade de maior contato com o público que está sempre com o celular em mãos, é preciso inicialmente pensar no problema que se pretende resolver para entender qual a estratégia mais adequada.

Vale destacar também que desenvolver e manter um aplicativo não é algo simples tecnicamente e nem enquanto processo, já que precisa constantemente de atualizações e novas funcionalidades para manter o engajamento dos usuários. A tecnologia traz desafios que precisam ser enfrentados diariamente e é importante que haja um acompanhamento constante das tendências do setor, das mudanças que vêm ocorrendo e ter um entendimento completo sobre as necessidades reais dos usuários.

Outro ponto de atenção é com relação ao custo dos aplicativos. O investimento nestas soluções deve ocorrer de forma constante, já que precisam ser sempre atualizadas. É por isso que contar com a ajuda de companhias parceiras e programas que ajudam negócios em estágios iniciais é um caminho escolhido por diversas empresas.

Além disso, a retenção de usuários também é fundamental para o sucesso dos aplicativos, já que diversas pessoas acabam fazendo o download e depois de pouco tempo já desinstalam os aplicativos, seja por problemas na hora de navegação, ou por não terem gostado do que foi apresentado, entre outros motivos.

Assim, é necessária a criação de estratégias para manter os usuários engajados e satisfeitos constantemente. Segundo análise divulgada pela Statista, fornecedora líder de dados de mercado e consumidores, em 2020, aplicativos de notícias mostraram uma taxa de retenção de apenas 13,3% após 30 dias da instalação, os apps de shopping e e-commerce, de 5,6%, e os de negócios, uma taxa de 5%. Os números mostram o tamanho do desafio para qualquer empreendedor do universo mobile.

Portanto, ter resiliência, paciência, agilidade de pensamento e tomada de decisão, buscar conhecimentos constantemente e acompanhar a concorrência também são pontos fundamentais para quem quer ter sucesso com os aplicativos.

Diante deste cenário, fica claro que os aplicativos trazem possibilidades diferentes e proporcionam resultados incríveis. Porém, o desafio é diário, e é por isso que planejamento e o contato constante com os usuários são peças-chave nesse tipo de negócio.

*Rodolfo Ribeiro é CEO na 7waves

