Quais são as 10 profissões que vão bombar em 2024?

Para quem passou dezembro planejando suas metas para 2024, janeiro é um mês de ação e tomada de decisões. Principalmente para quem planejou subir na carreira ou mudar para outra área.

Debora Herdeiro, gerente de RH da Consultoria Luandre, estima que na segunda quinzena de janeiro as contratações vão continuar em alta e, para alguns setores, em ritmo acelerado.

“É também uma boa oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego ou de recolocação”.

Areas como tecnologia, logística, varejo, engenharia e marketing continuam em destaque em 2024.

Confira a lista de 10 profissões em alta neste ano, segundo a especialista.

1. Engenheiro de dados

Responsável pela criação, armazenamento, e gerenciamento do banco de dados de uma empresa.

É necessário ter uma boa base de programação, linguagens de programação como Python e JavaScript, big data e principalmente SQL .

2 Analista de segurança da informação

É responsável pela revisão e análise dos sistemas tecnológicos de uma empresa e cria soluções para eliminar ou reduzir os riscos de vazamento de dados.

É preciso bacharel na área de ciência da computação e formação em suporte técnico.

3. Gestor de Dados

Profissional que identifica, alerta, diagnostica e resolve falhas no sistema de banco de dados ou na infraestrutura digital. Também faz alterações no design do banco de dados.

4. Despachante Aduaneiro

É o intermediário no Comércio Exterior que pode representar o importador, exportador ou outra função relacionada ao despacho de mercadorias.

É necessário ficha limpa, ser brasileiro, e possuir pelo menos o Ensino Médio completo.

Embora não exista um curso específico para se tornar um despachante aduaneiro, é recomendado buscar uma graduação em comércio exterior, logística, administração ou direito.

5. Diretor de Logística

Promove, planeja e controla o fluxo e armazenamento de insumos e matérias-primas de uma empresa e garante recursos para execução de todas suas atividades.

Ser graduado e especializado na área, com pós-graduação ou MBA e proficiência em outro idioma, principalmente inglês são requisitos obrigatórios.

6. Auxiliar de Logística

Responsável pela operação, tem a função de entrada para o segmento logístico.

Apesar de valorizar questões comportamentais, como organização, senso de responsabilidade e proatividade, muitas empresas não exigem experiência anterior.

7. Analista de SEO (Search Engine Optimization)

Responsável pela estratégia, gerenciamento e execução de atividades de marketing, com o objetivo de ranquear bem um site na busca orgânica do Google, para determinadas palavras-chave.

Deve ter expertise em Google Analytics , publicidade paga e familiaridade com ferramentas de pesquisa e gerenciamento de palavras-chave.

8. Gerente de Inteligência de Mercado

Gerencia e estrutura a coleta de dados sobre a concorrência, tendências de consumo, comportamento do público e cenários do mercado, visando a definição de políticas e processos e apoia os departamentos de marketing, comunicação e vendas.

Desejável ter conhecimento sobre mercado nacional e internacional , importação e exportação, além de Ensino Superior em economia, administração, marketing, estatística ou áreas relacionadas.

9. Engenheiro Civil

Profissional que planeja, projeta, executa e faz a gestão de obras de infraestrutura e empreendimento.

É necessário ter graduação em engenharia civil e conhecimento em ferramentas técnicas como Excel, AutoCAD e SketchuP.

10. Área de ESG

Debora ressalta que a área de ESG tem crescido como um todo, por isso os cargos variam desde auxiliares, gestores a heads e diretores.

Estes supervisionam estratégias e práticas ambientais, sociais e de governança, promovendo sustentabilidade, equidade e conformidade nas operações corporativas.

É importante que o profissional tenha Ensino Superior completo e cursos ambientais .

Outras características são: visão sistêmica, inteligência emocional, inovação e foco na diversidade.

