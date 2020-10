PSL lidera redes na Câmara; Humberto Costa segue à frente no Senado

Na semana em que o Congresso viveu um esvaziamento por causa de os parlamentares estarem envolvidos com as campanhas eleitorais para prefeito e vereadores em suas bases, a deputada Bia Kicis (PSL-DF) ultrapassou André Janones (Avante-MG), alcançando a terceira posição no ranking FSBinfluênciaCongresso. Agora as três primeiras posições voltaram a ser ocupadas por deputados do PSL. Carla Zambelli (PSL-SP) segue na liderança, tendo Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em segundo lugar. Depois de dois meses invicto na primeira posição, Janones (Avante-MG) vem caindo e agora ocupa a quarta posição.

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) apresentou bom desempenho na semana, subindo cinco degraus no ranking. O cocriador do Movimento Brasil Livre (MBL) ocupa agora a 11ª posição. O deputado se destacou com publicações relacionadas à reforma administrativa e ao processo eleitoral na capital paulista.

A deputada Sâmia Bomfim (SP), líder do PSOL na Câmara, voltou a integrar o Top 20 do ranking com publicações sobre as eleições presidenciais na Bolívia e o processo eleitoral em São Paulo.

Confira aquiaqui o ranking da semana no Senado Federal.

