Protestos contra governo Bolsonaro mobilizam redes de senador petista

Por Bússola

Os protestos realizados contra o governo Bolsonaro agitaram as redes sociais do senador Rogério Carvalho (PT-SE) e o ajudaram a avançar três posições no ranking FSBinfluênciaCongresso. Os posts com fotos, vídeos e reportagens sobre as manifestações no fim de semana bateram recordes de engajamento nos perfis do parlamentar. Um deles obteve mais de 7 mil curtidas e mais de mil compartilhamentos no Twitter, fazendo o petista atingir a 10ª colocação entre os 15 mais influentes do Senado.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Os senadores Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Kátia Abreu (PP-TO) e Luís Carlos Heinze (PP-RS) também ganharam terreno na semana entre 25 e 31 de maio. Com intensa atuação nas redes sociais, avaliando temas variados da política, Kajuru costuma estar entre os líderes do ranking e assegurou o 6º lugar nesse período. Em sentido oposto seguiram Álvaro Dias (Podemos-PR), Renan Calheiros (MDB-AL) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Mesmo com a participação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, Calheiros recuou para a 11ª posição, assim como Vieira, que retrocedeu para 13ª.

O topo do ranking que mede os mais populares em redes sociais manteve-se inalterado, sob comando de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em 1º, Humberto Costa (PT-PE) em 2º, e Marcos Rogério (DEM-RO) em 3º. O Podemos, com três nomes, continua a ser o partido com maior número de integrantes no levantamento, mas com pequena vantagem em relação aos demais. PT, Rede, Cidadania e PP possuem dois representantes na lista cada um.

Câmara

Com as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, o deputado da oposição Túlio Gadêlha (PDT/PE) foi o grande destaque das redes sociais na última semana, subindo 23 posições no ranking, ocupando dessa forma o 11º lugar. Outro oposicionista que também ganhou relevância foi o deputado David Miranda (PSOL-RJ), que avançou 15 posições, chegando ao 12º lugar.

A liderança da pesquisa, no entanto, se manteve com três deputados do PSL: Carla Zambelli (SP) em 1º lugar; Bia Kicis (DF) em 2º, e Eduardo Bolsonaro na 3ª colocação. Entre os TOP 20 da Câmara dos Deputados, o Pastor Marco Feliciano (Republicanos-SP) foi o que mais recuou no ranking, caindo cinco posições e ocupando o 14º lugar. Paulo Martins (PSC-PR) e Paulo Pimenta (PT-RS) também perderam quatro posições cada em relação à semana anterior, ficando assim no 17º e no 18º lugar, respectivamente.

