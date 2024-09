Projeto Mais Vida Menos Lixo, referência em gestão de resíduos, ganha Ambev como nova patrocinadora

Criado na Barrinha de Baixo, a iniciativa Mais Vida Menos Lixo promove a gestão de resíduos e sustentabilidade na região do litoral norte do Ceará. Desde sua implementação, em 2022, o projeto:

Já impactou diretamente mais de 800 pessoas

Alcançou uma adesão de 97% na comunidade

Recuperou cerca de 25 toneladas de recicláveis.

Com a Ambev como patrocinadora, o Mais Vida Menos Lixo chega a uma nova fase, expandindo para o Preá, também no Ceará.

Reconhecimento nacional

O Mais Vida Menos Lixo foi reconhecido como um dos cinco melhores projetos de sustentabilidade do Ceará pela Secretaria do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Estado (SEMA) no Seminário “Ceará pelo Clima, Desenvolvimento, Sustentabilidade e Justiça Social", realizado em junho de 2024.

O que o projeto faz na Barrinha e como será a expansão para o Preá?

A iniciativa é promovida pelo Instituto Camboa em parceria com a Visões da Terra, a Cooperativa de Reciclagem Coopbravo, a Prefeitura de Acaraú e a comunidade local. Ele também tem como patrocinador o Grupo Carnaúba.

O projeto no Preá prevê:

Aquisição e distribuição de lixeiras recicláveis e não recicláveis para residências e comércios

Sacos de ráfia, containers, pontos de coleta seletiva e lixeiras específicas para acondicionamento de resíduos na praia.

O projeto também irá doar uma trituradora de vidro para a Coopbravo, permitindo a trituração e comercialização do vidro reciclado.

“Estamos apoiando o projeto financeiramente com o intuito de fornecer equipamentos, infraestrutura e letramento da população que ajudem a ampliar o impacto do projeto na região”, diz Thalita Barreto.

Por que a Ambev vai patrocinar o Mais Vida Menos Lixo?

Segundo a Ambev, o patrocínio tem sinergia com as estratégias atuais. Thalita Barreto, gerente regional de marketing, diz que a companhia atua fortemente na ampliação das embalagens retornáveis. O apoio a iniciativas voltadas para reciclagem está naturalmente alinhado com os objetivos da empresa.

“Além dos projetos liderados por nós, ouvimos especialistas e apoiamos projetos que cheguem direto na vida da população, como o Mais Vida Menos Lixo, que é uma referência nacional em recuperação de resíduos”, diz a executiva.

O que mais está na agenda ESG da Ambev?

“Atualmente, nossos esforços estão voltados para o Bora, nosso hub de inclusão produtiva. O projeto já impactou mais de 500 mil pessoas e atuou na geração de mais R$ 620 milhões em renda para os brasileiros. Dentro do hub, estamos lançando programas voltados para profissionais de diferentes áreas, como, por exemplo, na atuação em reciclagem e cursos de desenvolvimento para todo o ecossistema”, Thalita conta.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades