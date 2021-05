Programa da UnB leva robótica a 250 escolas em todo o Brasil

Com o intuito de reduzir desigualdades por meio da educação digital, foi lançado um programa piloto de Robótica Espacial, voltado a escolas públicas e particulares de todo o Brasil.

Com o apoio da Agência Espacial Brasileira (AEB), o programa disponibiliza uma plataforma pedagógica com simuladores que ensinam conhecimentos teóricos e práticos de robótica. Os estudantes também vão aprender a montar um robô Rover Lunar, inspirado na missão espacial Artemis da NASA, que conta com participação brasileira por meio da AEB.

Na próxima segunda, 10, às 16h, será realizada uma live detalhando o projeto que é uma iniciativa pedagógica da Universidade de Brasília (UnB) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e executado pela Be Byte, escola de programação e robótica para crianças.

A meta do programa piloto é atingir 11.500 alunos, de 250 escolas em todos os estados brasileiros, e Distrito Federal. Até o momento, 163 escolas de todo o país já se inscreveram.

