Produtos da Franui, Cimed, Coco Leve e Unilever são considerados os mais inovadores do varejo

No varejo, quais são as empresas que preenchem as gôndolas com os produtos mais inovadores? Segundo a Scanntech, Franui, Cimed, Coco Leve e Unilever são as companhias que melhor entregam bens de consumo de alto giro para o consumidor.

A plataforma de soluções para o varejo concedeu às marcas o selo “Top Inovação” como recompensa pelo seu desempenho no prêmio (IN) NOVA - Inovações de Impacto.

O que é o prêmio da Scanntech?

O objetivo do (IN) NOVA é promover o desenvolvimento da indústria, reconhecer, valorizar e incentivar a inovação nas gôndolas, que geram benefícios para o varejo e o consumidor.

Neste ano foi utilizada uma metodologia exclusiva desenvolvida pela FIA Business School e McKinsey & Company combinando a visão de especialistas com indicadores das bases de dados da Scanntech e do Google.

Foram analisados produtos lançados entre abril de 2023 e maio de 2024 no varejo alimentar nacional.

O comitê técnico foi formado por:

Marco Bebiano, Diretor de Negócios do Google

Luís Guedes e Fernando Nascimento, ambos professores doutores da FIA Business School

Talita Nascimento, jornalista do Estadão especializada em economia e negócios no varejo.

13 empresas foram reconhecidas pelos seus produtos inovadores

Os produtos das empresas foram avaliados de acordo com as categorias: Alimentos, Bebidas, Limpeza, Perfumaria e Impacto Social.

A premiação aconteceu no último dia 7, na 3ª edição do (IN) MOTION, maior fórum de inovação em eficiência de dados da América Latina, que recebeu mais de 2.500 mil executivos de alto escalão atuantes no setor.

A lista completa

Alimentos

1º lugar: Franui Bombom – Franui

2º lugar: Cereal Matinal Kit Kat – Nestlé

3º lugar: Açaí Mãe Terra – Unilever

Bebidas

1º lugar: Gelo Coco Leve para Cerveja – Coco Leve

2º lugar: Coca Cola Kwave – Coca-Cola

3º lugar: Monster Khaotic Juice Energético – Monster Drinks

Perfumaria

1º lugar: Hidratante Labial Carmed Fini Beijos – Cimed

2º lugar: Kit Elseve Glycolic Gloss – L’oreal

3º lugar: Sabonete Sólido Francis Brasilidades – Flora

Limpeza

1º lugar: Desengordurante Cif Derrete Gordura – Unilever

2º lugar: Sabão Líquido Lava Roupas Tixan Ypê Green – Ypê

3º lugar: Saco para Lixo Rolo Verde Citronela – Verom

Na categoria Inovação Social o produto que levou o troféu para casa foi o Açaí Mãe Terra - Unilever.

“Sempre reforçamos que o desenvolvimento do setor passa pela colaboração entre varejo e indústria e mais uma vez, a inovação é uma destas possibilidades que asseguram que o consumidor final receba produtos de alta qualidade, diversificados, saudáveis e inovadores”, celebra Thomaz Machado, CEO da Scanntech.

