Prio é a primeira patrocinadora do Reação Offshore

A Prio, maior empresa independente de óleo & gás do Brasil e especialista na recuperação de campos maduros, é a primeira apoiadora do Reação Offshore — Academia de Talentos. A iniciativa, fruto de uma parceria dos institutos Todos na Luta e Reação, é um programa educacional único e inovador que oferecerá cursos para quem tem interesse em atuar no setor de óleo & gás. A Firjan Senai será a responsável pela capacitação técnica do projeto.

“O apoio da iniciativa privada é fundamental para a construção desse legado que contribui efetivamente com a formação de profissionais qualificados para a indústria offshore. E é isso que motiva a Prio a embarcar nesse projeto. Acreditamos que é uma grande oportunidade de aperfeiçoamento profissional para quem tem interesse em atuar na área e fazer parte da expansão desse setor no Brasil”, diz Francilmar Fernandes, diretor de operações da Prio.

As inscrições para o processo de seleção já estão abertas e podem ser feitas pelo site até o dia 3 de julho. Os requisitos são que os candidatos tenham mais de 18 anos e já tenham concluído curso técnico de nível médio em mecânica, automação industrial, eletromecânica, instrumentação, química, petroquímica, eletrotécnica e/ou eletrônica, no período compreendido de janeiro de 2009 e a data de encerramento das inscrições do processo seletivo.

A ideia do Reação Offshore é formar trabalhadores especializados para ingressar no mercado de trabalho e contribuir com o desenvolvimento do setor. O segmento de óleo & gás segue aquecido e demanda cada vez mais profissionais para as vagas que não param de surgir. Além da capacitação técnica, o curso também inclui aulas socioemocionais para desenvolver as habilidades de soft skills dos alunos.

O curso acontecerá em quatro Unidades da Firjan Senai: Benfica (cidade do Rio), Caxias, Macaé e Campos de Goytacazes. A grade curricular conta com aulas técnicas e socioemocionais, que serão realizadas presencialmente nas sedes participantes, de segunda a sábado com turmas pela manhã, tarde e noite, pelo período de 4h.

As aulas têm início no dia 26 de julho e seguem até o dia 12 de novembro, com 16 semanas de duração. Durante esse período, os estudantes classificados receberão uma bolsa no valor de R$ 600,00 mensais. Inicialmente, serão 190 vagas.

Responsável pela formação profissional integrante do projeto Reação Offshore, a Firjan Senai entrará com sua metodologia de formação profissional, estrutura de suas unidades envolvidas, tanto de laboratórios quanto de instrutores. Sempre alinhada com as demandas do mercado de trabalho, a entidade firma mais uma parceria para formar profissionais qualificados para atuação no setor de óleo & gás.

