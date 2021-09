Principais setores da economia aprovam prorrogação da folha de pagamento

A Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), representante das maiores empresas do setor de contact center no Brasil, recebeu nesta quarta-feira, 15, a aprovação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2026 na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O próximo passo será aprovar um requerimento de urgência para levar a medida diretamente ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

“A aprovação da medida foi muito bem recebida no nosso setor. Agora, precisamos aguardar a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e da Presidência da República. Caso a medida não seja aprovada pelo governo, será inevitável o aumento dos custos das empresas, impacto direto na manutenção e geração de empregos e na expansão de investimentos no setor”, afirma John Anthony von Christian, presidente da Associação Brasileira de Telesserviços (ABT).

Mesmo durante a crise de saúde pública e econômica, o setor de contact center conseguiu adaptar rapidamente a sua forma de atuar e foi um dos principais empregadores do período. De janeiro de 2020 a julho de 2021, o setor fez mais 489 mil admissões e gerou 39 mil empregos novos no mesmo período.

Sem a prorrogação da medida, estima-se que cerca de 300 mil trabalhadores podem perder seus empregos até o fim de 2021. A ABT reforça a necessidade da manutenção da desoneração da folha para garantir a manutenção do emprego de milhares de trabalhadores do setor.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube