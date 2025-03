Primeiro trio elétrico movido a gás natural desfila em Salvador

No dia 2, no Carnaval de Salvador, desfilou o primeiro trio elétrico puxado pro caminhão movido a gás natural liquefeito, o GNL. A iniciativa visou a popularização do combustível alternativo. O objetivo final é acelerar a transição energética no Brasil.

A ação foi fruto da parceria do Governo da Bahia, por meio da Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás, com a Eneva, operadora privada de gás, e a VirtuGNL, empresa especializada em transporte a GNL.

A eficiência da iniciativa impressionou as entidades. Em um dia de folia, o trio elétrico utilizou 15% da capacidade máxima do tanque de GNL, mantendo uma autonomia de 85%, incluindo a distância percorrida no deslocamento entre o Parque de Exposições e a Barra.

Trio tradicional, solução inovadora

O veículo puxou o tradicional Trio Armandinho e Irmãos Macedo, que percorreu o circuito Dodô (Barra-Ondina) em 2 de março (domingo de Carnaval).

Para Luiz Gavazza, diretor-presidente da Bahiagás, o Carnaval da Bahia é uma importante vitrine de conscientização e de estímulo à adoção de tecnologias aliadas ao meio ambiente.

“O trio elétrico, que está completando 75 e patrocinamos há 16 anos, agora tem sua história conectada à inovação energética. O uso do GNL em trios elétricos promove uma economia de baixo carbono ao Carnaval baiano”, destaca.

Estratégia de transição energética

Segundo Marcelo Lopes, diretor de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da Eneva, “nossa estratégia é substituir progressivamente o diesel pelo GNL no transporte de cargas de longa distância, reduzindo as emissões e promovendo uma logística mais sustentável”.

O diretor lembra ainda que “o uso do gás natural liquefeito GNL como alternativa ao diesel já é uma realidade consolidada em países como a China e os Estados Unidos e na Europa, e sua adoção no Brasil representa um passo estratégico para transformar a matriz energética nacional”.

