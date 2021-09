Primeiro quiosque com estrutura pet será inaugurado neste domingo no RJ

Em parceria inédita, a Orla Rio, concessionária responsável por administrar 309 quiosques do Leme ao Pontal, a Coveli, marca fabricante brasileira de produtos pet, e a American Pet vão inaugurar neste domingo, 19, o Quiosque da Célia. Criado para receber famílias e seus pets, o espaço será o primeiro quiosque no Brasil que vai contar com uma estrutura de pet park. Com objetivo de incluir os peludos no lazer fora de casa, o local terá 50 metros quadrados de espaço aberto cercado e vai proporcionar interação e brincadeira entre os cães.

O quiosque e o pet park ficam localizados próximo ao posto dois, na Barra da Tijuca. O uso será gratuito e terá horário de funcionamento das 08h às 14h e das 16h às 22h. Também haverá regras de convivência como: manter o portão sempre fechado — para melhor segurança, permitido apenas animais acompanhados de seu tutor no espaço, todos os cães devem estar acompanhados por um maior de idade no local, proibido alimentação dentro do espaço, cães bravos não serão permitidos de acordo com a lei n° 4.597-RJ.

“Estamos no mercado pet há 52 anos e nascemos no Rio de Janeiro. Temos em nosso DNA inovar trazendo novos produtos, iniciativas e ao recebermos essa proposta da Orla Rio, topamos na hora por casar perfeitamente com os nossos ideais”, afirma Sergio Dias, CEO da Coveli.

Outra parceira que também contribuiu com o projeto e inauguração do espaço é a American Pet, rede de pet shop do Rio de Janeiro que conta com mais de 40 lojas espalhadas pelo estado.

“Somos a principal cadeia de pet shops, sempre buscando proporcionar a melhor experiência. O que nos trouxe até aqui e nos levará mais longe é o carinho e o amor aos pets, detalhe que só um apaixonado por pet pode oferecer”, declara Brunno França, diretor comercial American Pet.

O Quiosque da Célia ainda receberá o selo pet friendly, concedido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, no qual sinaliza os locais adequados para o recebimento dos pets. Ao todo já são mais de mil estabelecimentos credenciados em todo estado. Além do selo, o projeto ainda conta com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Subprefeitura da Barra da Tijuca.

“Buscamos sempre trazer iniciativas inéditas para os cariocas. O La Carioca, no Leblon, acabou de receber o certificado Lixo Zero, estamos inaugurando o Quiosque da Célia com pet park com selo petfriendly através de parcerias inéditas. Nossa paixão é trazer novas propostas e novidades para cariocas e turistas. Afinal o Rio é vanguarda em praia no mundo”, diz João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

Além do Quiosque da Célia, com iniciativa pioneira, outros dez quiosques da Orla Rio ainda devem receber o selo petfriendly, e também instalar dez bebedouros especiais para pets neste domingo.

