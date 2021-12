Presidente da Fiocruz é personalidade do ano, segundo Câmara França-Brasil

Como reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) durante o combate à pandemia de covid-19, a Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) homenageou a presidente da instituição, Nísia Trindade Lima, com o Prêmio Personalidade França-Brasil 2021. Segundo a Câmara, a liderança de Nísia à frente da Fiocruz, especialmente na mobilização da esfera pública, do setor produtivo e da sociedade civil, e sua dedicação à cooperação entre França e Brasil na área de saúde foram fatores marcantes para as relações entre os dois países este ano.

A entrega da premiação foi realizada ontem, numa cerimônia online, com a presença da embaixadora da França no Brasil, Brigitte Collet, e do presidente da Câmara, Patrick Sabatier. Durante o evento, foi apresentada entrevista com a homenageada, realizada pela jornalista e diretora da FSB Comunicação, Viviane Moura.

“Através do reconhecimento do percurso de excelência de Nísia Trindade Lima como profissional e de sua liderança à frente da Fiocruz, esta homenagem é emblemática da força da cooperação bilateral França-Brasil. A pandemia de covid-19 deu tangibilidade à evidência de que a saúde é um fator e um motor de desenvolvimento, e de que a ciência deve ser vista como um investimento fundamental. Especialmente no contexto de oportunidades que dão ao Brasil a possibilidade de exercer um protagonismo em nível mundial — como é o caso da bioeconomia, setor no qual saúde, sociedade, meio ambiente e economia andam de mãos dadas. Toda essa jornada está alinhada aos valores e à agenda da Câmara de Comércio e França-Brasil, que prioriza tecnologia e inovação, sustentabilidade e diversidade”, declara Sabatier.

Criado em 2001, o Prêmio Personalidade acontece anualmente com objetivo de homenagear brasileiros e franceses por contribuírem para o fortalecimento das relações entre França e Brasil. Desde a sua concepção, a premiação já homenageou mais de 20 personalidades, representantes de diferentes frentes e com trajetórias diversas, mas que mantêm em comum o incentivo à cooperação. A cada ano são reconhecidas as iniciativas e lideranças de destaque nas mais distintas áreas: diplomática, socioeconômica, política, ambiental, filantrópica, midiática, cultural e científica.

“Sinto-me muito honrada com esse reconhecimento pela Câmara de Comércio França-Brasil. Desde sua fundação, em 1900, a Fiocruz traz a marca de uma cooperação fortíssima com instituições francesas, sendo a mais notável com o Instituto Pasteur, onde Oswaldo Cruz fez curso de especialização e tomou contato com as modernas teorias e mudanças de paradigma da época. Hoje essas parcerias continuam, com o Instituto Pasteur e outras instituições, e estão na base, por exemplo, da constituição de BioManguinhos, nosso instituto de tecnologia”, afirma Nísia.

