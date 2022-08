Preocupação com estética aumenta busca por transplante capilar em 70%

Por Bússola

Alguns jovens estão aderindo ao corte de cabelo que simula a calvície, mas esse estilo pode ser um pouco aterrorizante para uma parte dos 25% de rapazes que começam a apresentar perda excessiva de folículos capilares já em idades precoces, entre 20 e 25 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) – números que chegam a dobrar em homens a partir de 50 anos, de acordo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Dados que corroboram com essa preocupação estética foram percebidos em clínicas de transplante capilar, como a Smart Hair Clinic, em Alphaville (SP), que registrou aumento de 70% no interesse por esse tipo de cirurgia nos últimos 18 meses, sendo que 95% da procura é masculina.

Como reflexo desse movimento, a clínica chega a realizar 8 cirurgias por dia, com expectativa de crescimento para 12 até o fim do ano, ou seja, cerca de 520 cirurgias a mais, totalizando 1.560 operações nos próximos 6 meses. "O transplante capilar está entre os procedimentos mais procurados pelos homens, principalmente pelos que se preocupam com a estética e buscam melhorar a autoestima”, afirma Thiago Bianco, fundador da Smart Hair.

Um dos pioneiros na técnica FUE no Brasil, mais recente e menos invasiva do que as anteriores, o Dr. Thiago Bianco já contabilizou mais de 5 mil cirurgias realizadas, entre elas de celebridades como o rei Roberto Carlos, os cantores Lucas Lucco e Belutti, da dupla Marcos & Belutti, além de jogadores de futebol como Philippe Coutinho, D’Alessandro e Fernando Praz.

Em 2021, Bianco fundou a Smart Hair, que utiliza uma metodologia homônima, baseada na implementação de softwares e equipamentos ímpares no mercado, além de técnicas de extração unitária que tornam o procedimento mais natural, indolor e eficiente, garantindo resultados expressivos até nos casos mais avançados da calvície.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

5G acelera ainda mais a digitalização da saúde no Brasil

Renata Rivetti: Dinheiro traz felicidade?

Alice Sosnowski: Um exercício de autorreflexão sobre a vida