Prêmio HERoes Women Role Models nomeia executiva brasileira. Conheça a CFO

No último dia 9, o prêmio HERoes Women Role Models divulgou as cem executivas que contribuem com a diversidade de gênero no mercado de trabalho. A CFO para América Latina do BNY Mellon, Patricia Furtado Alvim, foi nomeada no ranking “100 Women Executives” de 2021 pelo seu trabalho de liderança e inspiração para uma próxima geração de mulheres no setor financeiro, sendo a única brasileira da lista.

“Ser reconhecida globalmente como uma referência de liderança feminina é fruto de um trabalho contínuo, que engloba um olhar único e de mudança sobre a potência das mulheres”, declara a CFO.

Com uma equipe formada por 70% de mulheres no BNY Mellon, Patricia possui atuação contínua pela equidade de gênero e realiza mentoria para mulheres do setor financeiro de várias regiões do mundo apoiando no desenvolvimento de carreira.

“Acredito que diversidade é uma força e todos têm o poder de sucesso. Perspectivas, origens e backgrounds diversos estão sendo pensados como estratégia nos negócios para alcançar alto desempenho, inovação e crescimento”, afirma Patricia.

Nessa trajetória, a executiva se tornou membro do Conselho de Diversidade para América Latina do BNY Mellon e membro votante do DEI Champions Award Council — reconhecimento interno a colaboradores que fazem contribuições em prol da diversidade — a fim de promover ideias disruptivas e acelerar mudanças positivas na sociedade.

Voltada para lideranças femininas que buscam aumentar a diversidade de gênero dentro das corporações, a lista “HERoes Women Role Models” nasceu em 2017 com o propósito de evidenciar mulheres que estão mudando o mundo dos negócios. Além das executivas, outras duas categorias fazem parte do prêmio: “100 Women Future Leaders” e “50 Advocates”.

