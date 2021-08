Prêmio de inovação reconhece investimento da AG em mineração

Com mais de 70 anos de mercado em construção pesada, a Andrade Gutierrez (AG) mostra que fôlego e vontade de inovar não faltam. A companhia passou a atuar em projetos de mineração subterrânea em 2011, somando o segmento a sua ampla experiência em infraestrutura, que já conta com atuação em áreas como energia, óleo e gás e mobilidade. O investimento da AG vem mostrando resultados e foi um dos responsáveis pelo reconhecimento da empresa, mais uma vez, pelo ranking TOP 100 Open Corps, ocupando o TOP 50 deste ano e o segundo lugar do setor de construção civil.

Todos os contratos da companhia são gerenciados por meio do Sistema AG de Excelência, o Sage, norteado pelas melhores práticas de mercado e que busca a inovação dos projetos por meio dessa disciplina de valor. A prática também vale para os contratos de mineração. “O Sage é um programa em constante evolução, com os direcionadores de compliance, integridade e inovação. Para maximizar o valor, focamos em soluções individualizadas e flexíveis que garantam a excelência dos nossos projetos”, explica Francisco Xavier, diretor de Contratos da AG.

Em linhas práticas, o projeto é iniciado com o planejamento dos marcos contratuais, fase em que o plano é construído em conjunto com cliente e stakeholders, e depois entra na fase de gestão e execução, que na construtora é adequado à metodologia Last Planner System (LPS). A AG foi a primeira empresa do mercado de engenharia e construção no Brasil a implementar esse método no segmento de mina subterrânea. Todo o processo é revisto diariamente com melhoria de produtividade e acompanhado em Torre de Controle, entre outras etapas.

Digital

Para a consolidação desse case, foram vitais o conhecimento, execução, gestão e networking agregados pelo programa de inovação aberta da companhia, o Vetor AG. Por meio de inscrições abertas para todo o país, o programa identifica, seleciona e acelera soluções compatíveis com os desafios da companhia. Criado em 2018, já acelerou projetos de 23 empresas, sete no primeiro ciclo (2018), nove no segundo (2019) e sete no terceiro (2020). A startup Maply foi uma das soluções que participou do Vetor AG e hoje atua em parceria com a construtora em obras de mineração.

A solução da startup permite realizar levantamentos aerofotogramétricos com drones, utilizando uma plataforma online combinada com o planejamento das etapas de movimentação de terra de uma obra de mineração por meio do BIM (Building Information Modeling).

A tecnologia unifica informações de planejamento em um modelo tridimensional dos empreendimentos, tornando possível oferecer meios de projetar, planejar e executar simultaneamente, comparando o que foi planejado para ser executado (informações obtidas via planejamento/BIM) com o executado de fato (informações obtidas via levantamentos/Maply). Também torna possível disponibilizar as informações de planejamento, execução e de planejado versus executado.

Dessa forma, é possível programar atividades em um contexto complexo, gerando um modelo digital integrado com dados de avanço da obra e dos recursos aplicados em sua execução.

“Podemos dizer que hoje a inovação está presente na AG como um todo, não só nos projetos de mineração. Por meio do Vetor AG, buscamos soluções tecnológicas e diferenciadas para entregar resultados e reforçar a Excelência Operacional em nossas obras. É a melhor estratégia para combinar eficácia, atualização e agilidade, rumo à Engenharia 4.0”, afirma o gerente de Inovação da Andrade Gutierrez, André Medina.

