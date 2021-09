Prefeitura de MG usa aplicativo de apoio à alfabetização na escola pública

O Instituto ABCD desenvolveu o aplicativo EduEdu, uma ferramenta que oferece soluções para quem está aprendendo a ler e escrever, e por meio de uma parceria com a Fundação Lemann, que possui um projeto para buscar e apoiar inovações tecnológicas educacionais para contribuir com as escolas públicas, a cidade de Curvelo, no interior de Minas Gerais, foi escolhida para fazer uso do aplicativo.

A iniciativa tem como objetivo intensificar a aprendizagem dos alunos em idade de alfabetização, tornando-a mais eficaz e lúdica, em razão da gamificação proposta pelo aplicativo, além de ajudar na formação dos profissionais da educação. A previsão é que as 13 escolas municipais, que oferecem do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, adotem a nova tecnologia nos próximos meses. Professores, especialistas, diretores das escolas e também a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SME) já passaram por treinamento no início do mês de agosto deste ano.

“Aliar tecnologia à educação é cada vez mais necessário para contribuir com resultados que façam a diferença no ensino público”, afirma Nicolas de Camaret, diretor-executivo do Instituto ABDC e criador da plataforma EduEdu.

Para Tiago Maluta, especialista em inovação da Fundação Lemann, é preciso entender a educação básica como o primeiro vetor para a transformação social.

“Apoiar iniciativas que combinam tecnologia e educação e usar nossa força de interlocução com a esfera pública para promover melhor acesso a plataformas que irão realmente auxiliar na alfabetização de crianças e jovens pelo Brasil é o nosso compromisso. É fundamental que todos saibam ler e escrever, um direito garantido. Qualquer sonho ou projeto passa, inicialmente, pelo processo de alfabetização”, declara Maluta.

Características do aplicativo:

Está disponível na Google Play Store desde dezembro de 2019;

Utiliza a abordagem educacional com gamificação (elementos de jogos);

Faz uma prova inicial para identificar as áreas em que a criança precisa de apoio e cria atividades personalizadas;

Possui uma funcionalidade para o desenvolvimento de competências socioemocionais e dá dicas e orientações para os pais sobre como lidar com as emoções das crianças;

Em apenas três meses, entrou na lista de apps e games para crianças que estão em casa (“featured” list de “Apps & games for kids at home”) do Google;

Os investimentos no EduEdu somam 2 milhões de reais (aporte desde o ano passado até o que está previsto para o fim deste ano).

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também