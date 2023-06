PositivoSEG surge para atender B2B em automação e segurança eletrônica

A Positivo Tecnologia anuncia mais uma frente de negócios voltada ao mercado B2B. A empresa lança a PositivoSEG, unidade de negócios de automação e segurança eletrônica com soluções para empresas, escolas, condomínios e residências de todo o Brasil. O novo empreendimento surge com portfólio que inclui dispositivos de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), cameras, gravadores e sistema de videomonitoramento, central de alarme e sensores para detecção de intrusão, opções de rede e conectividade como roteadores e switches, além de acessórios que complementam as categorias.

Nos últimos 24 meses, a empresa preparou o lançamento da unidade e direcionou parte dos recursos de Pesquisa & Desenvolvimento para impulsionar os negócios de automação e segurança eletrônica. A PositivoSEG chega ao mercado brasileiro com a experiência de 34 anos da Positivo Tecnologia no segmento de hardware e serviços. As soluções serão oferecidas pela PositivoSEG a revendas, instaladores, integradores e empresas de monitoramento, os quais serão responsáveis pela comercialização e instalação dos produtos. Todas as opções do portfólio são voltadas para o público especializado e apresentam o conceito “Do it for Me” (DIFM), processo amparado na comodidade da instalação profissional realizada para o cliente. A prática é complementar ao “Do it Yourself” (DIY), presente em soluções de outro negócio da Positivo Tecnologia: a Positivo Casa Inteligente.

Pioneirismo tecnológico

Em 2019, a companhia trouxe aos brasileiros uma plataforma de soluções que se tornou referência no mercado por democratizar e facilitar a instalação de dispositivos smart home no País. A Positivo Casa Inteligente foi pioneira no mercado nacional, permitiu à Positivo Tecnologia aprofundar o conhecimento no segmento de Internet das Coisas (IoT) e ser um dos pilares da capacitação da Companhia para criar com excelência a PositivoSEG. Soma-se a esse fator a capilaridade nacional das assistências técnicas, as cinco fábricas no Brasil, o footprint dos negócios, a atuação da Área de Procurement, além da habilidade de engenharia tecnológica da Positivo Tecnologia.

O lançamento da PositivoSEG está alinhado à estratégia de diversificação da Positivo Tecnologia. De maneira consistente, a empresa tem expandido a atuação no mercado corporativo e potencializado a aceleração das novas vertentes de negócios, as chamadas “Avenidas de Crescimento”. Com a PositivoSEG, a Positivo Tecnologia inicia atuação em um segmento que se destaca pelas oportunidades de mercado.

Segundo a Abese (Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança), esse ramo cresce em média 15% ao ano e movimenta cerca de R$ 11 bilhões no Brasil. “Estamos entrando no segmento de automação e segurança eletrônica muito bem estruturados e com as condições de se tornar realmente um grande player. O mercado é extremamente oportuno e avança em níveis elevados. Além disso, temos a experiência necessária para entregar valor real aos nossos parceiros e clientes com soluções tecnológicas extremamente confiáveis e iniciativas efetivas de apoio às vendas”, diz Helio Bruck Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia. “Passamos dois anos estudando profundamente o segmento de segurança eletrônica. Entendemos como é organizado, as personas, o processo de tomada de decisão, assim como as potencialidades e necessidades. Reunimos esses elementos às demais capacidades da Companhia e elaboramos um grande negócio para revolucionar o mercado”, complementa Rotenberg.

Relacionamento

Dentre os objetivos da nova unidade da Positivo Tecnologia estão a aproximação com as revendas, instaladores e integradores do segmento para potencialização mútua dos negócios. A PositivoSEG estreia como uma das únicas plataformas de automação e segurança eletrônica a possuir programa de relacionamento com canais de venda desses tipos de produtos no Brasil. As ações contemplam programa de treinamento e certificação, ações de incentivo, oferta de recompensas, além de suporte aos projetos do pré ao pós-venda.

A participação consiste em uma série de compromissos que, ao ser alcançada, gera benefícios como descontos em categorias de produtos e capacitação técnica. “Nosso programa de relacionamento com canais de venda começa robusto e consistente. Chega para ampliar as possibilidades de negócios das revendas, instaladores, integradores e empresas de monitoramento com planos de benefícios e compromissos muito bem estabelecidos. Queremos melhorar os resultados das nossas parcerias por meio de apoio vigoroso, proximidade de relacionamento e compartilhamento de conhecimento técnico adquirido ao longo de nossa jornada”, afirma José Ricardo Tobias, diretor da PositivoSEG.

O anúncio oficial da PositivoSEG ocorreu na Exposec 2023, feira de segurança da América Latina, que termina hoje, no São Paulo Expo, em São Paulo (SP). Empresas, escolas, condomínios e residências poderão adquirir os produtos da PositivoSEG por meio de revendas, instaladores, integradores e empresas de monitoramento em todo país.

