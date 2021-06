Positivo tem 80 vagas em todo o Brasil para trabalho presencial e remoto

A Positivo Tecnologia tem 80 vagas de emprego em todas as regiões do Brasil, em áreas como logística, tecnologia, marketing, novos negócios, recursos humanos e administrativo. O candidato que tiver interesse em conhecer as vagas deve se inscrever no site da companhia.

O setor de tecnologia tem demanda crescente por mão de obra especializada e, segundo a plataforma GeekGunter, que contrata profissionais, a área de tecnologia da informação teve um aumento de oportunidades de 310% no ano passado, em comparação com 2019.

“A companhia vem em um movimento de crescimento. Queremos ser a grande empresa de desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Buscamos pessoas que enxerguem nesse propósito uma oportunidade de carreira e crescimento. Temos convicção de que as pessoas que integrarem nosso time vivenciarão um forte desenvolvimento profissional,” afirma Adner Uema, diretor de Gente & Gestão da Positivo.

Os interessados devem se identificar com as competências buscadas pela empresa como adaptabilidade, parceria, inteligência emocional, protagonismo e liderança. A empresa também busca pessoas que façam acontecer, ou seja, que tirem seus projetos do papel.

“Temos um universo de oportunidades. Procuramos profissionais com brilho nos olhos e que acreditem em sua capacidade de levar a tecnologia para a vida de todos os brasileiros”, afirma Uema.

Em 2020, a Positivo recebeu a certificação Great Place to Work (GPTW), reconhecida internacionalmente como uma das melhores empresas para se trabalhar, a partir de avaliações dos próprios colaboradores.

