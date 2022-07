Positivo Tecnologia inaugura unidade em Alphaville, amplia e diversifica

A Positivo Tecnologia, empresa brasileira de tecnologia, iniciou as atividades em um novo centro de serviços em Alphaville, bairro da cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O espaço, antes localizado no bairro da Saúde da capital paulista, foi redirecionado para Alphaville. A ampliação passou de 450 m² para 2.000 m². As atuais instalações têm como foco o suporte logístico e pós-venda da empresa, por meio da recém-criada Positivo Tech Services, modalidade que reforça também a estratégia de diversificação de negócios da Positivo Tecnologia ao oferecer serviços para empresas A nova estrutura elevou a capacidade de assistência técnica da companhia para empresas em computadores de diversas marcas presentes no mercado brasileiro. O número de reparos passou de 25.000 por mês para mais de 60.000, o equivalente a mais de 4.000 equipamentos por dia.

“Nossa nova estrutura simboliza o quanto a Positivo Tecnologia está em um novo momento de transformação e crescimento, assim como preparada para os desafios de atender às demandas e necessidades dos nossos clientes, principalmente aqueles do segmento corporativo e instituições públicas”, diz Marcos David, diretor de Operações e Serviços da Positivo Tecnologia. A nova unidade é estratégica para o negócio da Positivo Tech Services. Abre oportunidade para o crescimento e suporte aos projetos de pós-venda, o que aumenta a capacidade de atendimento, agilidade na distribuição de peças para fora do estado de São Paulo, assim como redução de custos operacionais e maior sinergia entre as áreas de negócios.

As atuais instalações apoiarão também outro negócio da Positivo Tecnologia: o de soluções de pagamento (maquininhas). É um ambiente 100% adequado para atendimento das especificidades de infraestrutura que um dispositivo seguro e criptografado necessita. Além disso, disponibilizará também o Centro de Experiência do Cliente, espaço dedicado para criação conjunta de soluções com empresas e profissionais parceiros para o teste de produtos e desenvolvimento de software. Desenvolvedores podem utilizar o espaço e todo o suporte dedicado para colocarem suas aplicações próprias em soluções de pagamento fornecidos pela Positivo Tecnologia.

Adicionalmente ao crescimento na capacidade de produção, instalações em Alphaville aumentou também o número de funcionários dedicados aos serviços prestados pela Positivo Tecnologia. Com os postos presenciais de técnicos em eletrônicos, analistas de serviço e profissionais de logística, o quadro de colaboradores nessa unidade cresceu 30%. “A nova unidade nos traz maior proximidade com consumidores e parceiros comerciais, além de agilidade ao facilitar o processo logístico. É uma expansão estratégia que nos possibilita atender cada vez melhor às necessidades dos clientes”, afirma Rodrigo Guercio, vice-presidente de Negócios Corporativos da Positivo Tecnologia.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também