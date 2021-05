Positivo investe na startup EuNerd, de suporte e infraestrutura

A Positivo Tecnologia anunciou investimento e parceria estratégica para aceleração da EuNerd, startup de suporte de informática e infraestrutura de tecnologia da informação. A EuNerd surgiu em 2014 e hoje tem uma rede exclusiva com mais de 25 mil técnicos, os chamados “nerds”. Com presença em dois mil municípios brasileiros, tem como clientes empresas de setores distintos como varejo, saúde, telecomunicações e serviços.

A EuNerd deve complementar o suporte técnico oferecido pela Positivo Tecnologia para clientes corporativos, em uma parceria em serviços como configuração e instalação de dispositivos, rollout de notebooks e manutenção preventiva.

A escolha da EuNerd está em linha com o momento de transformação dos negócios da Positivo, que intensifica a prestação de serviços de tecnologia em plataformas de hardware. “Como integrante do nosso programa de aceleração de startups, a EuNerd tem a oportunidade de impulsionar os negócios ao mesmo tempo em que permite fortalecer nossa área de serviços. A aliança é benéfica às duas empresas assim como para nossos clientes”, diz Hélio Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia.

Segundo ele, há grande sinergia entre a startup e a área de prestação de serviços de assistência técnica da empresa, a Positivo Techservice, que presta assistência técnica a usuários de computadores, telefones e tablets.

No último ano, a receita da EuNerd cresceu 150% em relação ao período anterior. O processo de desenvolvimento de negócios e aceleração da EuNerd conta com a participação de 13 executivos da Positivo Tecnologia. A equipe ajuda no desenvolvimento dos serviços, operação e formação da rede de técnicos de informática. O acordo entre as empresas estabelece ainda que a plataforma da EuNerd seja utilizada pela Positivo Techservice.

“O diferencial dessa aliança com a Positivo Tecnologia é que, além de investir recursos na EuNerd, a companhia também nos apoia nos processos, a partir da experiência de mercado e visão empreendedora”, afirma Bruno Okamoto, CEO da EuNerd.

Venture Capital

Além da EuNerd, a Positivo também acelera outras 11 startups em seu Programa de Corporate Venture Capital, que tem por objetivo estimular empresas emergentes de diversos setores. Dentre elas estão a Hilab, a Hitech Eletric, @Tech e AgroSmart. A Positivo Tecnologia recebeu o reconhecimento de empresa líder em inovação aberta no Brasil em 2020, no segmento de eletroeletrônicos, na plataforma global 100 Open Startups.

“Agregamos ainda mais valor às investidas ao assessorar iniciativas e participar de projetos estratégicos a partir do envolvimento do nosso time de executivos”, diz Graciete de Lima, responsável pelo programa.

