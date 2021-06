Positivo é primeira brasileira no conselho do DTMF, fórum mundial de TI

Por Bússola

A Positivo Tecnologia foi eleita para integrar o Conselho do Distribuited Management Task Force (DMTF), instituto sem fins lucrativos que estabelece padrões abertos de gestão e industrialização no setor de tecnologia da informação (TI). A companhia é a primeira empresa brasileira a se tornar membro do conselho e assume a vaga ao lado de oito multinacionais de tecnologia: Cisco, Dell, HP, Lenovo, Intel, NetApp, Broadcom e Verizon.

Por reunir organizações com as melhores práticas de gestão, desenvolvimento, fabricação e validação de soluções para infraestrutura de TI, o DMTF é conhecido pela excelência na colaboração e capacidade de impulsionar o avanço no segmento de TI em todo o mundo. A Positivo será representada no conselho por executivos da companhia, que, em fórum, discutem mensalmente com líderes das outras empresas a direção e a estratégia do DMTF, assim como padrões oferecidos pelo instituto ao mercado.

Com sede em Portland (EUA), o DMTF é comandado por um grupo de profissionais de grandes multinacionais de tecnologia. Além das integrantes do conselho do DMTF, outras empresas brasileiras e estrangeiras compõem o instituto em categorias denominadas “Leadership” e “Participation”. As empresas que estão no conselho e na categoria “Leadership” são as que votam para escolher as novas ingressantes. As companhias que fazem parte do DMTF colaboram para melhorar as práticas em TI com troca de experiências, desenvolvimento e fabricação de soluções como computação na nuvem, virtualização, rede, servidores e armazenamento.

“Integrar o Conselho do DMTF certamente será uma experiência muito enriquecedora. A troca de informações, conhecimento e networking vai refletir também no aprimoramento das soluções e na inovação que levamos aos nossos clientes”, diz Marielva Andrade Silva Dias, vice-presidente de Negócios para Instituições Públicas da Positivo Tecnologia.

