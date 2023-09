Por trás de grandes marcas e negócios, há sempre um mentor. Será?

Por Kelly Pinheiro e Denis Zanini Lima*

Você sabia que a história de sucesso do uísque Jack Daniel’s conta com a mentoria de um ex-escravo?

O famoso uísque, criado em 1875 pela Jack Daniel Distillery, no Tennessee (EUA), teve a ajuda essencial de Nathan Green, um o ex-escravo conhecido como Uncle Nearest (“tio Nearest”, em português), que no fim da década de 1850 atuou como mentor do então adolescente Jack Daniel na arte da destilaria.

Em 2017, a fundação da Uncle Nearest Premium Whiskey – atual empresa produtora da bebida e detentora da marca – e a divulgação deste fato histórico, tornou a marca de uísque como a de maior crescimento na história dos Estados Unidos, sendo a mais premiada do país por quatro anos consecutivos (2019, 2020, 2021 e 2022).

Hoje, a companhia tem sua receita própria, que segue o processo original de produção de Green. No Brasil, a bebida pode ser encontrada na internet em sites de importadoras, a cerca de R$ 600,00 a garrafa.

Trazer este case de sucesso tem como propósito gerar algumas reflexões: você reconhece seus mentores? Quem são eles e quais papéis exercem na sua vida profissional e pessoal?

O boom das mentorias de negócios

A mentoria não é algo novo. Sócrates foi mentor de Platão e ajudava as pessoas com reflexões poderosas ou provocativas que envolviam autoconhecimento e estratégias cognitivas. Platão foi mentor de Aristóteles, que, por sua vez, foi mentor de Alexandre, o Grande, conquistador que formou um dos maiores impérios do mundo antigo.

A antiga figura do mentor dos gregos hoje te transformou nas metodologias como o Coaching e o Mentoring. E o recente boom destes novos profissionais mostra isso. O levantamento mais recente realizado pela Associação Brasileira dos Mentores de Negócios (ABMEN), mostrou que em 2020 já haviam mais de 35 mil profissionais neste nicho de atuação.

Hoje, diante de um mundo tão globalizado e sem fronteiras, grande parte dos empreendedores já não consegue acompanhar as mudanças na forma de consumir dos clientes. Contar com alguém mais experiente, que tenha disposição e generosidade para falar dos acertos e erros que cometeu ao longo da carreira e que compartilhe valores com você, pode ser extremamente eficaz e reconfortante.

Esse, em linhas gerais, é o papel do mentor. Ele não vai te pegar pelas mãos e conduzi-lo como se faz com uma criança pelas ruas da cidade. Ele vai te ouvir com atenção e honestidade e ajudá-lo a refletir sobre os melhores caminhos para chegar onde você quer.

Fila de espera para aprender com grandes nomes do mercado

Acredite: mentorias oferecidas por empresários – que são grandes nomes no mundo dos negócios – podem custar até R$ 250 mil, atraindo uma fila de pessoas dispostas a pagar. É o caso da FirstClass, oferecida por Flávio Augusto, fundador da escola de idiomas Wise Up, em parceria com o especialista em vendas diretas Caio Carneiro e o ex-nadador e treinador Joel Jota.

Mas ter um espaço na concorrida agenda desse trio não é para qualquer empresário. Além do investimento elevado, há um rigoroso processo de seleção para participar dos encontros, que leva em conta o faturamento e a maturidade do negócio.

Outro modelo que ganha espaço pela grande demanda e conquista novos adeptos são as imersões. Estes eventos costumam reunir empresários dos mais diferentes níveis e nichos para alguns dias seguidos de troca de experiências e aprendizado e hoje estão se consolidando como grandes movimentos.

É o caso da imersão Guerreiras Dizem Sim, liderada pela mentora Chai Carioni, que tem como propósito despertar nas mulheres o poder pessoal com clareza do caminho a escolher. Em recente conversa com a Chai, que acumula em sua jornada mais de 500 mentoradas, ela nos explicou que o movimento surgiu de uma verdadeira pausa em busca do seu sonho de se tornar escritora.

O livro “Guerreiras dizem sim para si mesmas – Como ativar as 12 forças para construir uma jornada de sucesso e se transformar em uma mulher de impacto”, publicado pela editora Gente em 2021, se tornou um best-seller e deu origem à imersão, definindo um novo modelo de negócio.

Claramente, o movimento é maior do que o livro, que é maior do que negócio e, consequentemente, alçou o nome Chai Carioni a uma referência em mentoria, a ponto de mulheres tatuarem a águia, símbolo do movimento, ou utilizarem seu pingente (uma jóia de ouro com brilhante, desenvolvida exclusivamente pela joalheria Mineral 8) como amuleto de proteção.

Como escolher o seu mentor

Um currículo invejável não é o único ou principal critério para a escolha de um mentor. Esta pessoa que te guiará precisa acreditar em você e compartilhar dos seus valores e princípios. E precisa querer crescer como você.

Voltando ao case Jack Daniel’s – do jovem que não aprendeu a arte da destilaria com um pastor branco, mas com um ex-escravo negro que não só compartilhou a receita da bebida, como o instruiu nos negócios – essa história mostra que o mentor não precisa ser um CEO, mas alguém experiente que te entenda e com quem você goste de passar o tempo. Uma pessoa inspiradora, capaz de te acolher, animar e direcionar nos momentos mais críticos.

Aqui a palavra é identificação. Alguém que tenha tempo e interesse para te ouvir e tenha coragem para te dar feedbacks honestos e construtivos. É por isso que construir a sua marca pessoal e, assim, a marca do seu negócio, fica bem menos difícil com uma mentoria bem feita e aproveitada.

E entenda que ao longo da carreira você pode precisar de mentores diferentes. Assim como a construção de uma casa exige profissionais especializados para cada fase – da fundação à decoração –, a construção de um profissional, um produto ou um novo serviço também. Você não daria o alicerce da sua casa para um decorador fazer e nem a decoração do quarto do seu primeiro filho para o mestre de obras, né?

Então, busque ajuda do melhor para você nesse momento.

E aí, já consegue escolher o seu mentor?

*Kelly Pinheiro é jornalista e fundadora e sócio-diretora da Mclair Comunicação e Denis Zanini Lima é diretor da Ynusitado Marketing Digital Intelligence.

