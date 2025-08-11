Bússola

Por que você deve iniciar o planejamento estratégico de 2026 agora?

Como a antecipação estratégica pode garantir uma vantagem competitiva e transformar desafios em oportunidades para o futuro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15h00.

Por Julio Amorim*

O cenário global está mudando rápido, e nem sempre a nosso favor. O recente aumento de tarifas americanas, anunciado por Donald Trump, é um exemplo claro de como decisões políticas internacionais podem impactar diretamente a competitividade das empresas brasileiras. Setores como agroindústria, siderurgia e aviação sentem a pressão. É por isso que, neste ano, esperar até dezembro ou deixar para janeiro a definição do Plano Estratégico 2026 é um erro que pode custar caro.

Antecipar o planejamento significa ter tempo para ajustes, simulação de cenários, engajamento da equipe e entrar em 2026 com a estratégia já em movimento. Começar agora não é apenas se preparar para o futuro, é decidir que você vai liderar nele.

Benefícios de agir agora para vencer em 2026

Ao antecipar o planejamento, sobra tempo para ajustar os indicadores estratégicos com precisão, garantindo que eles reflitam de fato os resultados que a empresa busca, não somente números genéricos. Esse alinhamento inicial é o que evita surpresas e mantém a organização focada no que realmente importa desde o primeiro dia do ano.

Quando a base está sólida, o próximo passo é garantir a execução sem quebra de ritmo. Com os planos de ação em andamento já em 2025, é possível entrar em 2026 sem aquela fase inicial de desaceleração que tantas empresas enfrentam. É como iniciar uma corrida já em movimento, enquanto outros ainda se aquecem, e essa vantagem se traduz em resultados.

Outro ponto que merece atenção é o investimento. Começar cedo permite um parcelamento inteligente, distribuindo os custos ao longo deste ano e evitando pressão sobre o orçamento. Dessa forma, a estratégia recebe o aporte necessário sem comprometer outras áreas essenciais do negócio.

Além disso, a antecipação abre espaço para prever e simular cenários. Em um ano que já apresenta sinais de instabilidade, e com desafios no horizonte, quem se prepara antes consegue reagir com agilidade e aproveitar oportunidades que outros nem perceberam.

O tempo extra também garante que o plano seja adaptado ao negócio de forma mais assertiva. Em vez de decisões apressadas ou pautadas apenas por tendências externas, a estratégia é moldada conforme os objetivos reais e as necessidades atuais da sua empresa, aumentando a relevância e o impacto das ações.

Fortalecendo o engajamento e a cultura organizacional

A antecipação dos planos também fortalece o engajamento e a melhoria contínua. Ao envolver a equipe desde o início, você cria senso de protagonismo, estimula ajustes e aprimoramentos, e estabelece um direcionamento claro para o ano seguinte. Essa cultura de participação e preparo é o que diferencia as empresas que somente reagem das que lideram o jogo.

No fim, não se trata apenas de planejar com antecedência, mas de assumir o controle e aproveitar cada oportunidade. Começar agora é mais do que antecipar o futuro — é decidir vencê-lo.

*Julio Amorim é CEO da GreatGroup, especialista em planejamento e autor do livro "Escolha Vencer: Criando o Hábito de Conquistar Sonhos e Objetivos".

