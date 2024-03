Por que Stone mira em microoemprendedores com sorteio de R$ 1 milhão em nova campanha

Imagine ganhar R$ 1 milhão para investir no seu pequeno negócio? Essa é a oferta da Stone para microempreendedores e autônomos.

Com a campanha promocional “Ton Milionário” a empresa decidiu apostar na recompensa em forma de certificado de ouro e em um montante considerado valioso para seu público-alvo.

A Ton, solução de pagamentos da Stone, é voltada para empreendedores com empresas de pequeno porte. Eles frequentemente precisam de suporte financeiro e boas ofertas de crédito. Ou seja, a campanha tem grande potencial de engajamento.

Apostando em facilidade

Não é de hoje que o Pix é considerado o pagamento mais popular entre micro e pequenas empresas. A solução é rápida, direta e prática.

O Ton da Stone tem objetivo similar, oferecendo praticidade com recursos como:

Pagamento pelo TapTon, app que transforma o celular em maquininha.

Maquininhas com geração de QR Code para pagamento via Pix.

Um dos objetivos da promoção é atrair novos clientes com o montante e garantir a permanência com a qualidade dos serviços oferecidos. A ideia central, no entanto, é garantir o suporte aos clientes que já estão no guarda-chuva da Stone.

“Temos como objetivo principal ampliar as vantagens dos nossos produtos para auxiliar os empreendedores brasileiros não só a vender mais, mas também a concretizar seus sonhos. A campanha do Ton Milionário surge como resultado direto dessa missão, visando proporcionar aos microempreendedores do Ton uma oportunidade de transformação e crescimento”, explica o head de marketing da Stone, Rodolfo Luz.



Como participar?

Para concorrer ao prêmio, o empreendedor precisa ser cadastrado e aprovado na Super Conta Ton. Ele deve se inscrever pelo app e acumular os “Bilhetons”, que são adquiridos com pedidos de maquininha, vendas com Pix QR Code ou o uso do TapTon.

A promoção terá período de participação entre os dias 26 de março e 22 de abril de 2024.

