Por que o Live Commerce pode ser a melhor aposta para o varejo brasileiro?

Por Rodrigo Farah*

O fenômeno das lives ganhou fama com o início da pandemia, em 2020, mas foi antes disso, em 2016, que surgiu uma estratégia de negócios que começaria a movimentar o varejo. O Live Commerce é um modelo de vendas por meio de transmissões ao vivo pela internet, que se aproveita do fator entretenimento para engajar o consumidor e do formato live para tirar dúvidas imediatas e conquistar rapidamente as vendas. Muito se falou que a “moda” das lives não duraria, mas a verdade é que a integração das vendas com a humanização da experiência digital no e-commerce veio para ficar. Mais do que escalar negócios e aumentar o engajamento dos consumidores, o Live Commerce constrói comunidades.

O brasileiro gosta de comprar online. Segundo dados de 2022 da NZN Intelligence, as compras via app ou internet são as preferidas para 64% dos entrevistados, enquanto 36% ainda escolhem adquirir produtos nas lojas físicas. Ou seja, os números mostram que o hábito de consumo mudou e a experiência digital veio para ficar.

Por que as vendas por meio de lives caíram no gosto dos consumidores?

Porque é uma experiência simples, leve e divertida. Segundo o mesmo estudo da NZN Intelligence, para 60,5% dos respondentes, a comodidade, a praticidade e os preços atrativos são os principais motivos que levam a preferência de comprar online. Ao assistir uma live por meio do aplicativo de um marketplace, por exemplo, é possível passear por outras telas do app e até mesmo do celular e ouvir o que está sendo vendido e apresentado ao mesmo tempo. Isso faz com que a experiência seja facilmente integrada à rotina digital de qualquer pessoa.

Vale ressaltar que a experiência positiva na live também está atrelada ao entretenimento – sem ele fica mais difícil manter o público estimulado e engajado nas lives e, claro, nas compras. Ao assistir uma influenciadora explicando os produtos, ou ainda um show musical ao vivo durante uma sessão, o consumidor sente que estar ali é divertido e prazeroso.

Construindo comunidades, personalizando experiências

Os Live Commerces também podem ser seguidos de ofertas e promoções, com cupons e descontos especiais durante a apresentação ao vivo. Claro que essa técnica estimula a presença dos consumidores, mas a verdade é que mesmo quando as lives terminam, os consumidores estão dispostos a permanecer no app ou loja virtual, pesquisando novas categorias e produtos de interesse.

Segundo a pesquisa Social Commerce 2.0 – Tendências de consumo nas redes sociais, recém-publicada pela Opinion Box, a venda por transmissão ao vivo é uma tendência de grande potencial e 28% dos brasileiros já são adeptos às compras por esse meio. Além disso, 54% dos entrevistados disseram ter mais explicações sobre o produto quando usam o Live Commerce.E esse é mais um diferencial da venda online e ao vivo: o consumidor consegue entender todos os detalhes sobre um item enquanto pesquisa, o que aumenta sua chance de comprar. Trata-se de uma experiência personalizada na qual o usuário consegue tirar suas dúvidas pelo chat e ser respondido diretamente pelo vendedor/marca.

Os consumidores precisam de experiências online cada vez mais personalizadas e isso não é uma novidade para as marcas. Neste sentido, o Live Commerce é uma importante ferramenta que oferece às marcas e vendedores a oportunidade de acolher as necessidades de cada comprador, mostrando que se importam com a qualidade do produto e com a vivência daquele usuário, individualmente.

Esse senso se torna comum quando muitas pessoas se sentem ouvidas e respeitadas enquanto consumidores – e é neste momento que compradores se tornam fãs de uma marca e passam a formar uma grande comunidade, que compartilha dúvidas, interesses e gostos, fortalecendo ainda mais aquela marca/loja online.

Por isso, acredito que o Live Commerce segue sendo a melhor aposta para o varejo brasileiro. É uma oportunidade de usar a tecnologia da ferramenta para engajar ainda mais consumidores, conectando vendedores e marcas ao público de forma verdadeira e única. Unir entretenimento, detalhes e explicações de produtos de forma personalizada faz com que a experiência seja para além da compra. E o que queremos é exatamente isso: estabelecer conexões verdadeiras com o consumidor, buscando acolher e surpreender diariamente.

*Rodrigo Farah é head das áreas de Brand e Live Commerce da Shopee

