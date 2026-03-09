Por que imóveis residenciais voltaram ao radar dos investidores

Por Rafael Steinbruch*

Com a taxa de juros ainda elevada e o crédito imobiliário mais restrito, cada vez mais brasileiros têm recorrido ao aluguel como alternativa à compra da casa própria.

Segundo dados do IBGE, 23% da população já vive em imóveis alugados. Esse movimento tem impacto direto no mercado imobiliário residencial e abre uma janela estratégica para investidores.

O foco atual está na geração de renda de aluguel recorrente e na proteção patrimonial. O aumento da demanda por locação impulsiona a busca por apartamentos prontos para morar.

Para quem busca investir em imóveis residenciais, esse cenário reforça o potencial do residencial como uma classe de ativos resiliente.

O setor é capaz de atravessar ciclos econômicos com menor volatilidade quando comparada a outros segmentos de mercado.

Modalidades estratégicas no mercado imobiliário

Ao contrário do que muitos ainda imaginam, investir em imóveis residenciais hoje vai muito além da compra direta de casas ou apartamentos.

O mercado imobiliário evoluiu e passou a oferecer diferentes modalidades, cada uma com características próprias de risco, retorno e nível de envolvimento.

Isso permite uma alocação mais estratégica, alinhada aos objetivos financeiros e ao momento de vida de cada investidor.

A Sociedade em Conta de Participação (SCP)

Uma dessas alternativas é a Sociedade em Conta de Participação (SCP). Nesse modelo, o investidor se associa a incorporadoras ou construtoras sem exposição direta à gestão do empreendimento.

A participação nos resultados é proporcional ao aporte realizado e a rentabilidade está vinculada à performance da venda do imóvel, ou seja, ao sucesso do projeto.

Trata-se de uma estrutura que oferece simplicidade jurídica, flexibilidade contratual, sigilo e exposição limitada aos riscos operacionais.

Investimento em cotas de terreno

Outra possibilidade são as cotas de terreno. Nessa modalidade, o investidor adquire uma parcela do terreno ou do projeto imobiliário em conjunto com a incorporadora ou outros investidores.

Diferentemente da SCP, há a opção de receber um imóvel na entrega do empreendimento, além da alternativa de participar do lucro do projeto.

Embora exija aportes mais elevados, permite acesso a grandes projetos com valores de metro quadrado mais competitivos, funcionando como uma porta de entrada para empreendimentos de maior escala.

Compra direta e gestão de ativos

A compra direta de unidades prontas ou em construção segue sendo uma das formas mais tradicionais de investir em imóveis residenciais.

Nesse caso, o investidor passa a receber renda de aluguel ou ganhos de valorização no médio e longo prazo. É uma modalidade que demanda maior capital inicial.

O risco tende a ser baixo a moderado, especialmente quando o imóvel já está pronto e pode ser alugado ou revendido imediatamente, oferecendo controle direto e renda recorrente.

O papel dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)

Os fundos de investimento imobiliário (FIIs) também fazem parte desse ecossistema.

Eles permitem investir em ativos residenciais por meio de cotas negociadas em bolsa, com gestão profissional e maior liquidez para o investidor.

Por outro lado, o valor das cotas está sujeito à variação de mercado, o que pode gerar volatilidade no patrimônio ao longo do tempo.

Análise estratégica para o investidor

Diante de tantas alternativas, investir em imóveis residenciais deixou de ser uma decisão simples e passou a exigir análise estratégica.

Objetivos financeiros, perfil de risco e horizonte de investimento precisam estar no centro da escolha. O setor ainda tem muito espaço para crescimento e profissionalização.

Esse potencial só se traduz em bons resultados quando o investidor conta com informação de qualidade e apoio especializado.

Em um mercado cada vez mais sofisticado, escolher bem a forma de investir é tão importante quanto decidir investir.

*Rafael Steinbruch, cofundador da Yuca, gestora especializada em imóveis residenciais para locação, e atual responsável pela vertical de Real Estate da empresa.