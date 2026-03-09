Por que imóveis residenciais voltaram ao radar dos investidores

Mercado imobiliário residencial se torna porto seguro para investidores em busca de renda mensal (Leandro Fonseca /Exame)
Publicado em 9 de março de 2026 às 10h00.
Por Rafael Steinbruch*
Com a taxa de juros ainda elevada e o crédito imobiliário mais restrito, cada vez mais brasileiros têm recorrido ao aluguel como alternativa à compra da casa própria.
Segundo dados do IBGE, 23% da população já vive em imóveis alugados. Esse movimento tem impacto direto no mercado imobiliário residencial e abre uma janela estratégica para investidores.
O foco atual está na geração de renda de aluguel recorrente e na proteção patrimonial. O aumento da demanda por locação impulsiona a busca por apartamentos prontos para morar.
Para quem busca investir em imóveis residenciais, esse cenário reforça o potencial do residencial como uma classe de ativos resiliente.
O setor é capaz de atravessar ciclos econômicos com menor volatilidade quando comparada a outros segmentos de mercado.
Ao contrário do que muitos ainda imaginam, investir em imóveis residenciais hoje vai muito além da compra direta de casas ou apartamentos.
O mercado imobiliário evoluiu e passou a oferecer diferentes modalidades, cada uma com características próprias de risco, retorno e nível de envolvimento.
Isso permite uma alocação mais estratégica, alinhada aos objetivos financeiros e ao momento de vida de cada investidor.
Uma dessas alternativas é a Sociedade em Conta de Participação (SCP). Nesse modelo, o investidor se associa a incorporadoras ou construtoras sem exposição direta à gestão do empreendimento.
A participação nos resultados é proporcional ao aporte realizado e a rentabilidade está vinculada à performance da venda do imóvel, ou seja, ao sucesso do projeto.
Trata-se de uma estrutura que oferece simplicidade jurídica, flexibilidade contratual, sigilo e exposição limitada aos riscos operacionais.
Outra possibilidade são as cotas de terreno. Nessa modalidade, o investidor adquire uma parcela do terreno ou do projeto imobiliário em conjunto com a incorporadora ou outros investidores.
Diferentemente da SCP, há a opção de receber um imóvel na entrega do empreendimento, além da alternativa de participar do lucro do projeto.
Embora exija aportes mais elevados, permite acesso a grandes projetos com valores de metro quadrado mais competitivos, funcionando como uma porta de entrada para empreendimentos de maior escala.
A compra direta de unidades prontas ou em construção segue sendo uma das formas mais tradicionais de investir em imóveis residenciais.
Nesse caso, o investidor passa a receber renda de aluguel ou ganhos de valorização no médio e longo prazo. É uma modalidade que demanda maior capital inicial.
O risco tende a ser baixo a moderado, especialmente quando o imóvel já está pronto e pode ser alugado ou revendido imediatamente, oferecendo controle direto e renda recorrente.
Os fundos de investimento imobiliário (FIIs) também fazem parte desse ecossistema.
Eles permitem investir em ativos residenciais por meio de cotas negociadas em bolsa, com gestão profissional e maior liquidez para o investidor.
Por outro lado, o valor das cotas está sujeito à variação de mercado, o que pode gerar volatilidade no patrimônio ao longo do tempo.
Diante de tantas alternativas, investir em imóveis residenciais deixou de ser uma decisão simples e passou a exigir análise estratégica.
Objetivos financeiros, perfil de risco e horizonte de investimento precisam estar no centro da escolha. O setor ainda tem muito espaço para crescimento e profissionalização.
Esse potencial só se traduz em bons resultados quando o investidor conta com informação de qualidade e apoio especializado.
Em um mercado cada vez mais sofisticado, escolher bem a forma de investir é tão importante quanto decidir investir.
*Rafael Steinbruch, cofundador da Yuca, gestora especializada em imóveis residenciais para locação, e atual responsável pela vertical de Real Estate da empresa.