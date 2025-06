Opinião: construir carreira em um só lugar pode ser mais vantajoso que pular de emprego em emprego

Por Pamela Manfrin, CEO da Apetit.

Em um mundo em constante transformação, muitos profissionais se perguntam: vale a pena investir anos de sua vida em uma única empresa? A resposta, em muitas histórias de sucesso, é um sonoro "sim". Construir uma carreira sólida dentro de uma única companhia pode trazer benefícios que vão muito além de um emprego estável – é uma oportunidade de crescimento, aprendizado e impacto.

Crescer dentro de uma companhia significa criar um legado É a chance de construir algo maior, de fazer parte de uma cultura organizacional e de contribuir para uma visão que transforma o mercado e a sociedade.

Além disso, permanecer por mais tempo em uma organização permite que o profissional aproveite todo o capital intelectual acumulado no negócio e na equipe, usando essa experiência para criar soluções e gerar ainda mais valor para sua trajetória profissional. Esse ciclo de contribuição fortalece a posição do colaborador dentro da companhia e pode abrir portas para maior reconhecimento financeiro.

Desvantagens de pular de galho em galho

Por outro lado, trocar de emprego frequentemente pode trazer preocupações significativas. Uma delas é a dificuldade em consolidar uma reputação profissional sólida. A falta de continuidade em uma organização pode gerar dúvidas sobre o comprometimento e a capacidade de entrega, especialmente em cargos que exigem visão estratégica de longo prazo. Além disso, mudanças constantes dificultam o aproveitamento pleno das experiências adquiridas, já que o profissional pode não ter tempo suficiente para aplicar e colher os frutos de seu aprendizado em um único lugar.

Essas trajetórias exemplificam como a permanência em uma organização permite o desenvolvimento de habilidades técnicas e estratégicas, ao mesmo tempo em que oferece desafios que impulsionam o crescimento pessoal. Construir carreira é se tornar uma peça essencial em uma engrenagem que transforma e evolui.

5 dicas para construir uma carreira de longo prazo

Se você deseja construir uma trajetória de longo prazo em uma empresa, é importante começar com escolhas alinhadas aos seus objetivos e valores. Aqui estão 5 dicas essenciais para ajudar nesse caminho:

1. Escolha uma empresa com valores alinhados aos seus :

Trabalhar em um ambiente que compartilhe suas crenças e princípios faz toda a diferença. Lugares que possuem uma cultura forte e valores claros ajudam a criar um senso de pertencimento e propósito no dia a dia.



2. Avalie o foco da empresa no crescimento de seus talentos :

Se você almeja crescer profissionalmente, certifique-se de que a empresa também valoriza o desenvolvimento interno. Procure saber se ela oferece oportunidades de promoção, programas de reconhecimento ou planos de carreira.



3. Busque empresas que incentivem aprendizado e inovação :

Para quem prioriza o desenvolvimento profissional, é essencial estar em um lugar que promova capacitações, inovações e acesso a novas ferramentas e conhecimentos. Empresas que investem no crescimento de seus colaboradores criam um ambiente favorável para o sucesso.



4. Seja proativo no desenvolvimento da sua carreira :

Não espere apenas pelas oportunidades – vá atrás delas. Mostre interesse em novos desafios, participe de treinamentos e esteja aberto a aprender com cada situação. A postura ativa pode abrir portas e demonstrar valor para a organização.

5. Construa relações de confiança :

Pois uma carreira de longo prazo também depende da qualidade das conexões que você cria no ambiente de trabalho. Relacionamentos baseados em confiança, respeito e colaboração fortalecem a posição profissional dentro da empresa e ampliam suas oportunidades.

Com essas 5 dicas, é possível chegar no topo

Muitos profissionais iniciam suas trajetórias em cargos operacionais e, ao longo dos anos, abraçam as oportunidades que surgem. Em minha experiência na Apetit, vejo exemplo sólido no nosso grupo de diretores, que começaram na base da empresa e agora lideram mais de 2000 colaboradores em todo o Brasil. Investir na carreira em uma empresa no longo prazo permitiu a esses profissionais desenvolverem habilidades únicas, assumir novos desafios e conquistar posições de destaque.

Esses 5 passos são fundamentais para transformar o trabalho em mais do que um emprego: uma carreira com propósito, crescimento e impacto. Afinal, você está disposto a investir no seu trabalho hoje para colher resultados que realmente trarão realização e significado no futuro?

