Por que carro próprio ainda é a melhor opção para deslocamento corporativo

Com o cenário atual totalmente incerto e a economia oscilando diariamente, ficou difícil se preparar para cada processo dentro das empresas. O aumento dos preços do combustível em mais de 50% no ano, fez com que muitas companhias buscassem formas alternativas de transporte para oferecer a seus colaboradores que precisam se deslocar ao trabalho, e que pesassem menos no orçamento.

Porém, nos últimos meses o consumidor também tem experimentado um aumento no preço das corridas de aplicativos de transporte urbano. Além do encarecimento da tarifa comum, essas ferramentas geralmente praticam o “preço dinâmico” em horários em que há maior demanda. Tudo isso pode sair mais caro para a empresa, que se vê em um dilema: utilizar os serviços alternativos de transporte ou manter o carro próprio e o reembolso por quilometragem?

A pedido da Bússola, Thiago Campaz, CEO do VExpenses — plataforma que automatiza a gestão de despesas de equipes e funcionários —, explica que nos cenários atuais de volatilidade de preços, a melhor alternativa tem sido o uso do carro próprio a trabalho. Isso porque as empresas conseguem ter maior previsão dos custos, já que a tarifa paga pelo quilômetro rodado é definida pela política de reembolso de quilometragem e costuma ser fixa.

Além disso, contar com um bom sistema de reembolso também facilita para que a corporação tenha mais controle sobre suas despesas, já que contará com o auxílio de tecnologias de precisão, como o reembolso de quilometragem via GPS, por exemplo.

Porém, a fim de evitar problemas financeiros ou trabalhistas e driblar o impacto da alta dos combustíveis nos custos de quilometragem, o valor do km rodado praticado pela empresa deve ser justo e se adequar à realidade. Para auxiliar seus clientes, o VExpenses criou uma ferramenta que calcula automaticamente o valor do km rodado para reembolso, e que pode ser acessada por qualquer pessoa que necessitar do seu auxílio.

“Criamos uma calculadora gratuita e online para auxiliar as companhias na precisão do valor que deve ser pago e reembolsado pelo uso do carro particular no ambiente corporativo”, afirma Campaz.

Com a calculadora criada pela fintech basta informar alguns dados básicos do carro, como o consumo médio (km/litro) e o preço da gasolina onde costuma abastecer. Assim a ferramenta consegue fazer o cálculo de quanto é o valor do km sob essas condições. Na página de resultado, ela também oferece um comparativo com os valores que são praticados pelo mercado em cada região do país — para ser usado como benchmark, permitindo analisar se o valor pago está dentro do esperado.

Outra dica para proteger a corporação da alta do preço dos combustíveis, destacada pelo CEO do VExpenses, é utilizar a marcação da rota por GPS para a comprovação da despesa. Assim, garante-se a exatidão da distância percorrida pelo funcionário com muito mais segurança, evitando-se custos extras e desnecessários para o caixa da empresa.

“A situação que estamos enfrentando hoje já é incerta, não sabemos mais quais preços sobem no dia seguinte, então garantir que os valores sejam calculados de forma exata é essencial para evitar o desperdício”, diz Thiago Campaz.

