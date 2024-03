Por que a Renner apostou no debate para celebrar o Dia Internacional da Mulher

Pergunta simples, resposta complexa… e, muitas vezes, reveladora sobre nossa sociedade e o quanto ela ainda precisa avançar em pautas urgentes. "O que é liberdade pra você?" é o mote da ação da Renner para celebrar a semana do Dia Internacional da Mulher. O objetivo é um só: incitar o debate sobre questões de gênero, já que o conceito de liberdade pode mudar muito de acordo com o gênero.

Para isso, a marca convidou a influenciadora Ana Terra (@anaterra.oli) para entrevistar pessoas pelas ruas do Rio de Janeiro. “Estar com outras mulheres” e “me expressar da forma que eu quero sem ser julgada” foram duas das respostas mais notáveis ouvidas pela equipe.

Por que apostar no debate?

No vídeo, não são apenas mulheres que respondem à pergunta. Ana Terra também entrevistou homens, e o resultado final utiliza edição para contrapor as respostas e estimular o debate.

A aposta da Renner numa ação que, se mal preparada, poderia gerar polêmicas ou desavenças, vem da estratégia focada em manter a presença no dia a dia do consumidor.

A criadora de conteúdo Ana Terra, foi escolhida especialmente pelo seu carisma e habilidade de gerar entrevistas descontraídas, permitindo a abordagem de temas mais sérios com tom leve.

Ela também fez as perguntas durante o Verão Mais Elas, evento na praia de Ipanema patrocinado pela varejista.

Criando intimidade e cumplicidade com seu público-alvo

Para a varejista, o período que precede o Dia Internacional das Mulheres é muito importante já que seu público é composto em sua maioria por mulheres de 18 a 38 anos, de classe média/alta.

As mulheres também representam 50% do quadro de colaboradores e de lideranças da empresa.

Segundo a Renner, o principal objetivo da estratégia de comunicação da marca é estimular as mulheres a exercerem suas escolhas em diversos contextos da vida, não só na moda.

A marca busca criar uma relação de confiança e cumplicidade com as consumidoras.

“No mês da mulher, queremos de forma muito carinhosa e genuína, estimular reflexões sobre a liberdade feminina em todos os seus aspectos, uma conquista importante e que precisa ser exercida e ampliada dia a dia”, afirma a diretora de marketing do ecossistema da Lojas Renner, Renata Altenfelder.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube