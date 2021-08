Poly tem nova liderança internacional e à distância. Conheça o brasileiro

A Poly, líder em tecnologias de comunicação e colaboração, principalmente de áudio e vídeo, tem uma nova liderança internacional e à distância, o brasileiro Pierre Rodriguez. A empresa que surgiu após a fusão da Polycom com a Plantronics em 2019 pratica home office desde antes do distanciamento social.

Com sede em San Jose e Santa Cruz, na Califórnia, a companhia conta com 75 escritórios globais e mais de 6.500 funcionários. Pioneira em resolver o dilema do trabalho em qualquer lugar, desde o escritório até um hub remoto ou home office, a Poly tem a missão de ajudar seus parceiros a explorar e inovar novas soluções de comunicação com produtos que oferecem máxima qualidade de áudio e vídeo. Para isso, conta com a ajuda de software, inteligência artificial, análise e insights que levam seus clientes além da conectividade.

No quadro global de colaboradores da companhia, um brasileiro tem se destacado: Pierre Rodriguez, que entrou na Poly em 2003 e ocupava, até pouco tempo atrás, o cargo de vice-presidente da empresa para América Latina e Caribe. Neste ano, incorporou a operação canadense, tornando-se VP para a região “América Internacional”, abarcando todos os países da região, com exceção dos Estados Unidos, que abriga a sede mundial da empresa.

Apesar da longa trajetória na Poly, Rodriguez está neste mercado desde 1995, quando iniciou suas passagens por empresas de tecnologia para colaboração no Brasil e no exterior. Formado em Engenharia Elétrica pela PUC-RJ, o executivo estampa um MBA em Empreendedorismo pelo Babson College e uma especialização em Gestão de Negócios pela Universidade de Harvard. Desde 2013, é membro da Young Presidents’ Organization, uma comunidade de liderança mundial sediada nos Estados Unidos.

“Uma das vantagens de trabalhar em uma empresa que dita tendência quando o assunto é trabalho remoto é estar em todos os lugares que preciso estar sem sair de casa. Viagens fazem parte do meu dia a dia, mas a tecnologia me permite ter o equilíbrio de que preciso e me deslocar apenas quando for necessário”, declara Rodriguez.

A Poly é parceira de 90% das empresas presentes na lista da Fortune 500 e seus produtos e serviços geram uma receita anual de US$ 2 bilhões em todo o mundo.

