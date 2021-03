Podcast Digitalize: Quem influencia os influenciadores?

No primeiro episódio do Podcast Digitalize de 2021, Érica Abe e Cris Rosa conversaram com a head de planejamento do YouPix, Rafa Lotto, sobre esse player importante do mercado digital: os influenciadores.

O YouPix é uma consultoria para a influence economy, e se transformou no mais relevante hub de negócios para a indústria de influência e entretenimento digital do Brasil, conectando criadores de conteúdos, marcas e plataformas. Além de profissionalizar o mercado digital, o trabalho da empresa é identificar os desafios das marcas e apontar as melhores estratégias.

No bate-papo, Rafa fez um balanço de 2020, ano em que, num primeiro momento, marcas chegaram a pausar suas ações para avaliar o cenário de mudanças da pandemia e, depois de entenderem os desafios, trabalharam em cima de oportunidades de se reinventarem na crise. Muitas apostaram, por exemplo, no avanço da transformação digital e no e-commerce, assim como os influenciadores entenderam que são mais do que um espaço de mídia - eles têm um papel social importante como produtores de conteúdo.

“Ainda que essa preocupação com o conteúdo seja constante, em 2020 ficou ainda mais forte a ideia de era preciso produzir algo útil para o cenário em que estávamos vivendo. Muita gente que nunca criou conteúdo, por exemplo, passou a criar. O lugar da influência não é um influenciador, ainda mais quando pouca coisa pode ser feita. Então, seja em 2020 ou em 2021, o que faz a diferença mesmo é o conteúdo”, ressaltou Rafa Lotto.

Ouça aqui:

Spotify

Apple Podcasts

