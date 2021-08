PODCAST DIGITALIZE: Por trás dos dispositivos eletrônicos

A pandemia trouxe um aumento na procura de produtos eletrônicos, devido ao processo intenso da transformação digital, que impacta diretamente no mercado de notebooks, tablets e celulares, que são tendências de consumo e de equipamentos ideais para as necessidades do momento.

Neste episódio do podcast Digitalize, Gui Baldi e Cris Rosa conversam com o vice-presidente de Negócios de Consumo da Positivo Tecnologia, Norberto Maraschin.

O home office e as aulas online são uma realidade hoje, mas para além do crescimento da compra de dispositivos eletrônicos para atender essas demandas, Maraschin apresenta um histórico desse setor e fala sobre a importância da sustentabilidade na indústria de tecnologia.

