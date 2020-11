Podcast Digitalize: O futuro é “figital”

Você está preparado para o “figital”? O termo se refere ao ambiente contemporâneo em que pessoas, mercados e organizações – e não menos os governos, as nações e as cidades – estão inseridos e onde o físico, o digital e o social acontecem simultaneamente.

Quer entender melhor o conceito? E qual o impacto desse processo de transformação “figital” para a competitividade dos negócios? Érica Abe e Cris Rosa, do Podcast Digitalize, conversam com o cientista, professor e empreendedor brasileiro Silvio Meira, que atualmente é cientista-chefe da TDS.company, professor extraordinário da CESAR.school e presidente do conselho do portodigital.org.

Meira ressalta que a inovação nem sempre começa com uma transformação radical de modelos de negócios, e o caminho pode ser a adaptação, que está ao alcance da grande maioria dos empreendimentos. E explica que, em vez de ruptura, é possível evoluir mantendo boa parte das estruturas e processos atuais. “Inovação é a mudança de comportamento no mercado, não necessariamente uma nova tecnologia ou produto. Por exemplo, na agenda da Geração Z, o consumo mais sustentável é uma tendência. Fornecedores de serviços e produtos precisam estar atentos a essas mudanças de consumo e comportamento para permanecerem relevantes”, pontua.

Ouça aqui:

Mais da Bússola:

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube