Podcast Digitalize: O futuro do ensino

A educação é um setor que passou por profundas transformações com a nova configuração de mundo imposta pela pandemia. Salas de aula repletas de alunos se tornaram inviáveis e o ambiente virtual precisou ser rapidamente adaptado para pessoas de todas as idades.

Um ano depois deste primeiro passo, Érica Abe e Guilherme Baldi falaram com o Jânyo Diniz, CEO do Grupo Ser Educacional, e o vice-presidente do Eleva Educação, responsável pela Escola Eleva e Batutinhas, Márcio Cohen para saber as perspectivas do mercado. Como foi a cumprir a árdua tarefa de transpor atividades cotidianas em sala de aula para o mundo online e como está a retomada do ensino com o sistema híbrido.

Os empresários também dividiram como essa aceleração na modernização do setor deve se refletir no futuro do ensino à distância e em novas formas de aprendizado.

Para trazer uma pitada da realidade das famílias, a jornalista Paula Rosa - mãe de Rafael de cinco anos - dividiu um pouco de como é a rotina de trabalhar, cuidar da casa e ser tutora da alfabetização do filho.

