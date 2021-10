Podcast A+: Open Banking - benefícios e desafios

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre as vantagens do sistema financeiro aberto, a sua implementação no país e o papel da tecnologia no futuro do modelo bancário brasileiro.

O Banco Central espera terminar 2021 tendo dado início a todas as fases do Open Banking no Brasil. O sistema financeiro aberto permite aos clientes o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições bancárias e ainda a movimentação de suas contas a partir de diversas plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco. Todo esse processo é feito em ambiente integrado e seguro.

A lista de benefícios do novo sistema é, segundo o BC, extensa: maior competitividade entre as instituições, com barateamento de tarifas e oferta de condições mais vantajosas; melhor experiência no uso de produtos e serviços, com soluções ágeis e personalizadas; mais transparência no fluxo de informações; e a inclusão financeira cada vez maior da população.

O Open Banking é um modelo que tem como premissa colocar o consumidor no centro. É ele que tem o controle dos seus dados e das suas finanças. E, nessa busca por mais autonomia e independência para os clientes, a tecnologia tem sido uma grande aliada. As plataformas de investimentos, por exemplo, têm ajudado a democratizar o acesso ao mercado financeiro, atraindo um público cada vez mais diverso.

Com o avanço do Open Banking, como bancos e fintechs têm se preparado e se adaptado ao novo sistema? Quais os ganhos para clientes e instituições? E os principais desafios e oportunidades das próximas fases? Qual o papel da tecnologia no futuro do sistema financeiro?

Essas e outras questões foram debatidas em uma hora de live no YouTube da Exame. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Marcelo França, CEO da Celcoin; Marcos Boschetti, CEO e cofundador da Nelogica; Guilherme Assis, CEO do Gorila; e Fabio Levi, diretor executivo de Customer Attraction do BTG+.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

