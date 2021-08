Podcast A+: O que pensam os brasileiros sobre a pandemia no país?

O que pensam os brasileiros sobre o atual estágio da pandemia no país? Qual a opinião sobre o ritmo da vacinação? A população tem preferências por marcas de vacina? E como tem se comportado em relação a frequentar espaços públicos e estabelecimentos comerciais? As respostas para todas essas questões estão na 4ª edição da pesquisa “Os brasileiros, a pandemia de Covid-19 e o consumo”, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Instituo FSB. O novo episódio do Podcast A+ traz os principais números do levantamento, que ouviu 2 mil pessoas em todo o país, entre os dias 12 e 16 de julho.

O programa também debate a redução do número de casos e mortes por Covid neste início do mês de agosto. Pela primeira vez em mais de seis meses, a média móvel está abaixo de mil óbitos por dia. Apesar da queda expressiva, o patamar ainda é alto e exige muita atenção. O Brasil, que já perdeu 560 mil vidas para a doença, é o segundo país com o maior número absoluto de mortes por semana, atrás apenas da Indonésia.

Por isso, o avanço da vacinação é fundamental. Cerca de metade da população do país recebeu a primeira dose e mais de 20% dos brasileiros estão totalmente imunizados. Pelo menos sete estados anunciaram que planejam ter todos os adultos vacinados com a primeira dose até o fim deste mês. Outros seis disseram que atingirão a meta em setembro.

Agosto também marca a retomada dos trabalhos da CPI da Covid, com o fim do recesso parlamentar. O principal foco dos senadores no reinício das atividades é a investigação sobre irregularidades na negociação de vacinas contra o coronavírus. Mas a comissão também deve avançar em outras frentes de apuração para investigar, por exemplo, a suspeita de financiamento de notícias falsas sobre a Covid-19 e também a gestão de hospitais federais do Rio de Janeiro.

A nova edição do A+ analisa os números da pesquisa CNI/FSB sobre a pandemia no Brasil, as estatísticas da doença no país e a volta da CPI da covid, cujo relatório final deve ser apresentado até setembro, segundo a cúpula da comissão. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reúne o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski, e os analistas políticos Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

