Podcast A+: Novas fontes de energia limpa - alternativas na crise hídrica

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre as oportunidades de expansão das novas fontes de energia limpa, que ganham ainda mais importância no cenário de crise hídrica que estamos enfrentando.

Dentro da agenda global de combate às mudanças climática, o Brasil pode se orgulhar de possuir uma matriz energética três vezes mais sustentável que a média mundial. Se hoje já ocupamos o terceiro lugar entre os países com maior capacidade instalada de energia renovável, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, especialistas alertam que, diante das condições naturais privilegiadas, ainda estamos muito longe de explorar todo o nosso potencial.

E ressaltam a importância de diversificar a matriz brasileira, muito concentrada na fonte hidráulica, que corresponde a 60%. A atual crise hídrica reforça que é preciso investir mais e rápido em alternativas às hidrelétricas, inclusive com menor impacto ambiental.

Hoje ocupamos a 7ª e a 14ª posições respectivamente nos rankings mundiais de energia eólica e solar. E, como o Brasil está distante de aproveitar toda a sua capacidade, autoridades do setor garantem que o país tem potencial para liderar globalmente esses mercados.

Com a facilitação do acesso a novas fontes renováveis por meio da tecnologia e diante dos ganhos econômicos e ambientais que proporcionam, grandes empresas, pequenos negócios e até consumidores residenciais têm ampliado seu interesse por geração alternativa de energia. E o avanço da pauta ESG no mercado fez com que a energia limpa entrasse de vez no radar de investidores em todo o mundo, que estão em busca de ativos com retorno sustentável para o planeta.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, lideranças do mercado conversaram sobre desafios e as oportunidades para que o uso de energia solar, eólica e outras fontes alternativas cresça e se consolide de vez no país. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Eduardo Ferlauto, gerente geral de Sustentabilidade da Lojas Renner; Fábio Carrara, CEO e fundador da Solfácil; Lucas Attademo, gerente de Contas Públicas e Galerias do Assaí Atacadista; e Rodrigo Freire, CEO e cofundador da Holu.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

