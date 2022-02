Podcast A+: Milhas, pontos ou cashback. Qual programa de recompensa ideal?

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre a evolução dos programas de fidelidade.

Como atrair e engajar clientes num mercado cada vez mais concorrido? Os programas de recompensas se tornaram importantes ferramentas para fidelizar os disputadíssimos consumidores. E as estratégias são múltiplas e diversificadas: das tradicionais milhas aéreas e os já conhecidos pontos no cartão de crédito até plataformas que gerenciam os benefícios de maneira unificada e a mais recente e badalada tecnologia cashback, com o retorno de parte do dinheiro gasto.

Desde o início da pandemia, os programas de fidelidade passaram a ser ainda mais valorizados. E é fácil entender os motivos. Primeiro, as limitações impostas pelo coronavírus transformaram a experiência do consumo numa jornada mais digital e personalizada. Com a expansão do e-commerce, que registrou faturamento recorde no Brasil de mais R$ 161 bilhões no ano passado (27% mais do que em 2020), os consumidores ganharam intimidade com os recursos online, inclusive os vários sistemas de recompensas oferecidos no varejo.

Além disso, os problemas econômicos causados pela covid-19 estimularam os indivíduos a buscar incentivos na hora de escolher uma marca. Aderir a programas de fidelidade é uma oportunidade, nesses tempos difíceis, de economizar e ter benefícios nas compras, inclusive com valores em dinheiro, por meio do cashback. É bom para quem compra e também para quem vende, já que oferecer vantagens aos clientes se tornou um diferencial competitivo para os negócios se destacarem e sobreviverem à crise.

Estudo da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf), feito em 2021, revela que, devido à pandemia, 55% dos usuários desses programas passaram a dar mais preferência a empresas com política de benefícios e 74% dos ainda não cadastrados pretendem aderir em breve a esses mecanismos de recompensa.

Quais são os principais desafios e oportunidades no mercado de fidelização? Como identificar o sistema de recompensas que seja mais eficaz para um negócio e efetivo para o seu público? Cashback é moda passageira ou tem potencial para desbancar os tradicionais programas de acúmulo de pontos e troca por prêmios? Quais as apostas no futuro para agradar consumidores cada vez exigentes?

Essas e outras questões foram debatidas em 1 hora de live no YouTube da EXAME. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Daniel Pagano, diretor de marketing, produtos e operação da Livelo; Ana Paula Bellino, superintendente de produtos, marketing e UX do Digio; e Fábio Dantas, superintendente de produtos da Alelo.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista EXAME e o Grupo FSB.

