Podcast A+: Eleições 2022 – os últimos números da corrida presidencial

O episódio de nº 100 do Podcast A+ debate os últimos números da corrida presidencial. Acaba de ser divulgada pesquisa do Instituto FSB para o Banco BTG Pactual sobre as eleições de 2022.

Faltando pouco mais de seis meses para os brasileiros irem às urnas, o levantamento consolida o favoritismo de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) na disputa. O ex-presidente aparece com 43% das intenções de voto na simulação de 1º turno, contra 29% do atual presidente.

Todos os demais pré-candidatos somam, juntos, apenas 24% da preferência dos eleitores, o que indica pouco espaço para a chamada 3ª via. Outro dado que reforça a dificuldade de furar essa polarização é que apenas 11% rejeitam Lula e Bolsonaro. Ou seja, nove em cada dez brasileiros afirmam que poderiam votar em um dos dois.

Além de medir as intenções de voto, a pesquisa traz informações sobre a avaliação de governo, a preferência entre os eleitores que são beneficiários do Auxílio Brasil e as percepções sobre o preço dos combustíveis e a reforma administrativa. O levantamento, que ouviu 2 mil pessoas entre os dias 18 e 20 de março, está registrado no TSE sob o número BR-09630/2022.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, a nova edição do A+ reuniu um time de especialistas para interpretar os números: o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski, e os analistas políticos Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

