Podcast A+: arroz e feijão salgados — a inflação da cesta básica

O aumento dos preços dos alimentos, tema do novo episódio do Podcast A+, está entre os assuntos mais comentados da última semana. Em especial, o do arroz, que virou um dos vilões da cesta básica, com alta de quase 20% no ano, segundo o IBGE. Mas ele não está sozinho. Seu companheiro no prato dos brasileiros, o feijão, dependendo do tipo e da região, já registrou inflação acima dos 30%. Os preços do leite e do óleo de soja também cresceram 20% nos últimos 12 meses.

A explicação, segundo os economistas, está num conjunto de fatores. A demanda pelos alimentos aumentou dentro e fora do Brasil. E o dólar alto tem favorecido as exportações em vez do mercado interno. Por exemplo, de janeiro a agosto, as vendas de arroz brasileiro para o exterior aumentaram em mais de 80% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Enquanto os produtores nacionais estão de olho no mercado externo, aqui dentro o consumo de alimentos tem sido turbinado pelo auxílio emergencial e pela mudança de hábitos, com mais gente comendo em casa. E, de acordo com o tipo de produto, ainda tem a questão da entressafra.

O cenário não é simples, envolve muitas variáveis. E, ao tratar do assunto, o governo tem dado sinais trocados. O presidente Jair Bolsonaro garante que não vai intervir nos preços, mas autorizou a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, a notificar varejistas e produtores de alimentos a explicar os aumentos. E já pediu patriotismo a empresários na venda de itens da cesta básica. De efetivo mesmo, o governo zerou a tarifa de importação do arroz até o fim do ano e já sinalizou que pode fazer o mesmo com a soja.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, os analistas políticos Alon Feuerweker e Márcio de Freitas e o diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski, comentam a escalada dos preços dos alimentos e a reação do governo. A edição é de Guilherme Baldi.

