Podcast A+: A corrida pela vacina contra a Covid-19

O Podcast A+ traz uma entrevista especial com a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margareth Dalcolmo, que é uma das maiores especialistas em Covid-19 no Brasil. Em webinar promovido pela Bússola, a médica falou sobre o aumento de casos de coronavírus no país, os riscos com as festas de fim de ano, os desafios com a sobrecarga do sistema de saúde e, claro, a corrida pela vacina aqui e no mundo. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, o bate-papo contou ainda com a participação de Renato Strauss, sócio-diretor da FSB, que trabalhou por 13 anos na comunicação do Ministério da Saúde. Confira os melhores momentos do debate nesta edição do A+. A edição é de Guilherme Baldi.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

