PLAY: Festivais de gastronomia apostam ‘hummm’ do paladar e no ‘uau’ da emoção

Por Danilo Vicente*

Coxinha de galinha caipira na brasa, costela assada por oito horas, sanduíche de leitão, bao de barriga de porco glaceado... A lista de delícias de três eventos de gastronomia que acontecem neste fim de agosto, evidentemente, é imensa e apetitosa. O Rio Gastronomia, o Taste São Paulo Festival e o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes (em Minas Gerais) prometem barriga cheia para todos os gostos. Porém, vão além. Anunciam opções de entretenimento em complemento aos banquetes e se estabelecem como muito mais que culinária.

De aulas com chefs renomados a shows de grandes nomes brasileiros, passando por tirolesa e roda gigante, os festivais têm programação que não acaba mais. Rock In Rio que se cuide!

Taste São Paulo Festival

De 18 a 20 e de 25 a 27 de agosto, no Parque Villa-Lobos, o evento focará bastante nas experiências gastronômicas, com aulas sobre mixologia, fire pits (as churrasqueiras no “modo gourmet”), harmonizações com vinhos e classes com chefs celebridades. Ainda terá a Feira Preta, comercializando produtos de empreendedores negros. Ah, e música – com programação de 30 shows, em palco e itinerantes.

Rio Gastronomia

De 10 a 13 e 17 a 20 de agosto, no Jockey Club Brasileiro, o evento tem um calendário enorme com chefs ensinando seus quitutes (Claude Troisgros e Jessica Trindade, com a “carbonara marravilha”; Carole Crema, com Scone; Jefferson Rueda falando de porco e suas nuances). E os shows terão nomes famosos, como Monobloco, Diogo Nogueira, Toni Garrido e Samuel Rosa.

É lá que estarão também a roda gigante e a tirolesa com 50 metros de distância (o Taste também terá tirolesa, com 100 metros de comprimento), além de parede de escalada (os agendamentos serão via QR Codes espalhados no espaço do evento).

Programação musical no Festival de Tiradentes

O mais tradicional dos três, em sua 26ª edição, de 18 a 27 de agosto em três pontos da cidade, o festival tem previstas apresentações de nomes menos conhecidos, mas com garantia de boa música: Adriana Araújo, InstruMetal, DJ Mcastro, DJ Thiagão e DJ Aída, por exemplo.O que estes eventos conseguiram foi unir o entretenimento à culinária. E as marcas viram uma oportunidade importante: participar desses momentos em um formato mais próximo e contextualizado. Por isso os espaços são quase sempre patrocinados. No Taste, o Santander patrocina a aula de fire pit e a Electrolux, o papo com chefs.

No Rio Gastronomia a roda gigante é da marca Président, e a tirolesa é da Claro. A Stella Artois vai comandar uma experiência de bar, lançando sua nova Stella Pure Gold (com menos calorias). A Andorinha, do grupo Sovena, tem exclusividade no segmento de azeites e azeitonas para todo o festival, com uma ativação focada em harmonizações e degustações de todo o seu portfólio.

“No ano passado o Rio Gastronomia recebeu 70 mil pessoas e atingiu números históricos de venda. O objetivo de participar do Rio Gastronomia é educar e descomplicar o conhecimento de azeites”, comenta Loara Costa, Diretora de Marketing e Trade Marketing da Sovena.

São Paulo, Rio e Minas estão indo além do “hummmm”, do paladar. Apostam também no “uau” do entretenimento, na emoção.

*Danilo Vicente é sócio-diretor da Loures Comunicação

